Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025 yılında 1 milyon 350 bin gıda denetimi yapıldığını, 2 milyar 654 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için denetimlerin 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, 2025 yılı boyunca gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik 1 milyon 350 bin denetim gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yumaklı, yapılan denetimler kapsamında 32 bin 210 idari para cezası uygulandığını, 570 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu ve toplamda 2 milyar 654 milyon lira ceza kesildiğini açıkladı. Denetimlerin, yurt genelinde görev yapan 8 bin 113 kontrol görevlisi tarafından yürütüldüğünü ifade etti.

https://twitter.com/ibrahimyumakli/status/2005974105326039499

YENİ YIL ÖNCESİ DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI

Yeni yıl öncesinde gıda tüketiminin arttığına dikkat çeken Yumaklı, 18 Aralık'tan bu yana 19 bin 82 denetim yapıldığını ve kontrollerin aralıksız sürdüğünü vurguladı. Halk sağlığını tehlikeye sokacak hiçbir faaliyete müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI: EN İYİ DENETÇİ TÜKETİCİDİR

Hileli, taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin Bakanlığın internet sitesinden kamuoyuna duyurulduğunu hatırlatan Yumaklı, denetimlerin yalnızca satış noktalarıyla sınırlı olmadığını, pestisit ve zirai ilaç kullanımının da tarladan sofraya kadar kontrol edildiğini söyledi. Bakan Yumaklı, vatandaşlara çağrıda bulunarak, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılması halinde Alo 174 Gıda Hattı üzerinden bildirim yapılmasını istedi. Ayrıca, bu yıl zorunlu hale getirilen karekod uygulaması sayesinde tüketicilerin işletmelerin denetim geçmişini sorgulayabileceğini hatırlattı.

'Halkımızın güvenilir gıdaya ulaşması kırmızı çizgimizdir. Bu konuda toleransımız yoktur' diyen Bakan Yumaklı, denetimlerin artarak devam edeceğini ifade etti.