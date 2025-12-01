İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı'nda düzenlenen değerlendirme toplantısında terörle mücadeleden organize suçlara, trafik ve siber güvenliğe kadar birçok alanda elde edilen 2025 verilerini paylaştı. 'Jandarma milletimizin huzurunun güvencesidir.' dedi.

ANKARA (İGFA) - Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargâhı'nda düzenlenen değerlendirme toplantısında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ve emniyet birimleriyle bir araya geldi. Yerlikaya, konuşmasında Türkiye'nin güvenlik alanında ortaya koyduğu kararlı mücadelenin altını çizdi.

'Jandarmamız 186 yıllık çınarımızdır; milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatıdır' diyen Bakan Yerlikaya, terörle mücadeleye ilişkin 2025 verilerini açıkladı. Bu yıl 91 arazi operasyonu, 306 mağara ve sığınağın imhası, 3 bin 442 kg patlayıcı, 403 silah ve 45 bin 465 mühimmatın ele geçirildiğini belirtti. Ayrıca 103 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu.

SUÇ ORANLARINDA BELİRGİN DÜŞÜŞ

Bakan Yerlikaya, kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta yüzde 10,5, malvarlığına karşı 9 suçta ise yüzde 20,8 düşüş sağlandığını belirtti.

Kasten yaralama yüzde 9,1 azalırken, kasten öldürme yüzde 6, evden hırsızlık yüzde 31,7, motosiklet hırsızlığı yüzde 47 azaldı

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1995476007311008187

ORGANİZE SUÇ VE UYUŞTURUCUYA AĞIR DARBE

Bakan Yerlikaya, aydınlatma oranlarının rekor seviyelere ulaştığını belirterek, 2025'in 11 ayında 328 organize suç çetesi çökertildiğini, bin 934 kişi tutuklandığını ve uyuşturucu operasyonlarında 73 ton madde ve 16 milyon hap ele geçirildiğini ve 4 bin 120 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, 'Suçtan beslenen hiçbir yapı Jandarmanın nefes aldığı coğrafyada barınamaz' dedi.

SİBER VATAN 7/24 KORUNUYOR

Siber devriyelerin yapay zekâ destekli çalıştığını belirten Bakan Yerlikaya, yıl içinde 43 bin 40 suç unsuru taşıyan hesap tespit edildiğini, bin 200 kişinin tutuklandığını açıkladı.

15 Ekim 2024'te devreye alınan Otoyol Jandarması'nın, otoyolların yüzde 75'inde görev yaptığını belirten Yerlikaya; 1.006 tim, 3.793 personel, 731 araç ve binlerce yaka kamerasıyla güvenlik çıtasının yükseltildiğini söyleyen Bakan Yerlikaya, hedeflerinin 2030'a kadar trafik kaynaklı can kayıplarını yüzde 50 azaltmak olduğunu vurguladı. Bakan Yerlikaya, Jandarmayı her alanda desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Toplantı, jandarma personeli için düzenlenen yemek programıyla tamamlandı.