Adıyaman KOM ve İstihbarat şubeleri, kurusıkı tabancaları ateşli silaha dönüştürmek için düzenlenen operasyonda 1.000 tabanca ele geçirdi. Olayla ilişkili 2 kişi gözaltına alındı ve tabancalara el kondu. Güvenlik güçleri çalışmalarını sürdürüyor.

ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman KOM Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen ortak çalışmalar kapsamında, kurusıkı tabancaların ateşli silaha dönüştürülmek üzere tasarlandığı bir operasyon gerçekleştirildi.

S.Y. isimli şahsa ait işyerinde yapılan aramada, ses-gaz tabancalarına çeşitli değişiklikler yapılarak ateşli silah haline getirilmeye uygun bin adet tabanca ele geçirildi.

Olayla bağlantılı 2 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen tabancalara el konuldu ve haklarında yasal işlem başlatıldı.

Adıyaman'ın huzur ve güvenliği için güvenlik güçlerinin kararlı çalışmalarının devam ettiği bildirildi.