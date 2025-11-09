Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'da düzenlenen Yargı Teşkilatı Toplantısı'nda Bölge Adliye Mahkemesi başkanları ve başsavcılarla bir araya geldi. Tunç, son iki buçuk yılda yargı teşkilatında önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, adalet hizmetlerinde etkinlik ve verimliliği daha da artırmayı hedeflediklerini söyledi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya'da gerçekleştirilen Yargı Teşkilatı Toplantısı kapsamında bölge adliye mahkemeleriyle ilgili çalışmaları değerlendiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son dönemde adalet sisteminin güçlendirilmesine yönelik atılan adımları paylaştı.

Bakan Tunç, son 2,5 yılda iki yeni bölge adliye mahkemesi ve 39 yeni istinaf dairesi faaliyete geçtiğini belirterek, ilave yargı mensuplarımız sayesinde hem karar sayılarında artış hem de ortalama yargılama sürelerinde önemli düşüş sağladıklarını söyledi. Yargılamaların makul sürede tamamlanmasının öncelikli hedefleri arasında olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, bundan sonra da bu yöndeki adımları kararlılıkla atacaklarını kaydetti.

Toplantının ikinci gününde ülke genelindeki adalet hizmetlerinin genel değerlendirmesinin yapıldığını belirten Bakan Tunç, 'Aziz milletimize daha etkin ve daha güvenilir adalet hizmeti sunmak için atacağımız adımları konuştuk, yargı mensuplarımızın görüş ve önerilerini dinledik' dedi. Tunç, mesajını şu sözlerle tamamladı:

'Çalışmalarımızı ortak akılla, samimiyetle ve azimle sürdüreceğiz. Devletin direği, toplumun vicdanı olan adaleti yüceltmeye devam edeceğiz.'