TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 11. Yargı Paketi ile suçla mücadele güçlendirilecek, temel haklar korunacak ve hukuki güvenlik artırılacak.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve '11. Yargı Paketi' olarak bilinen yasa değişikliklerinin hayırlı olmasını diledi.

Bakan Tunç, paketin Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi doğrultusunda hazırlandığını belirterek, toplumsal huzurun desteklenmesi, suçla daha etkin mücadele edilmesi, temel hak ve özgürlüklerin korunması, hukuki güvenliğin güçlendirilmesi, adalet hizmetlerinin etkinliğinin artırılması ve infaz adaletinin sağlanması gibi alanlarda önemli düzenlemeler içerdiğini vurguladı.

Kanun teklifinin yasalaşma sürecine katkı sağlayan milletvekillerine teşekkür eden Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla çalışmalara devam edeceklerini açıkladı.

Bakan Tunç, Türkiye Yüzyılı'nı 'Adaletin Yüzyılı' yapmak için adımların kararlılıkla atılacağını kaydederek, 11. Yargı Paketi'nin detaylarını paylaştı.