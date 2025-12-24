Bunlar da ilginizi çekebilir

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 'Şüpheli Steven Sadettin Saran hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır' denildi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu madde soruşturması kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında ek deliller üzerine 'temin etme, kullanımını kolaylaştırma ve kullanma' suçlarından dolayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran gözaltına alındı.

