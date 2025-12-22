İstanbul'da 'Aile Yılı' kapsamında Belgrad Ormanı'nda öğretmenlerin katılımıyla 'Her Okul Bir Aile' temalı doğa yürüyüşü düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı Tekin de etkinliğe katılarak 6 km'lik parkurda öğretmenlerle yürüdü, ardından katılımcılara hediyeler verildi.

İSTANBUL (İGFA) - Aile Yılı temasına dikkat çekmek ve güçlü bireylerin güçlü aile yapısının temeli olduğu farkındalığını oluşturmak amacıyla, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde görev yapan öğretmenlerin katılımıyla Belgrad Ormanı'nda doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi. 'Her Okul Bir Aile, Her Aile Bir Okul' sloganıyla düzenlenen ve sabahın ilk ışıklarıyla başlayan yürüyüşe Millî Eğitim Bakanı Tekin de katıldı. Bakan Tekin, 6 kilometrelik yürüyüş parkuru boyunca öğretmenlerle sohbet etti.

Belgrad Ormanı'ndaki yürüyüş parkurunun tamamlanmasının ardından beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde çeşitli egzersizler yapıldı. Daha sonra, etkinlik kapsamında parkur üzerinde çeşitli noktalara yerleştirilen pusulaları bulan katılımcı öğretmenlere hediyeleri takdim edildi.

Doğa yürüyüşü etkinliğinin sonunda katılımcılara çay ve simit ikram edildi.