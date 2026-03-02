Jeopolitik gerginliklerin sermaye piyasalarına olası etkilerinin sınırlandırılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2-6 Mart 2026 tarihleri arasında Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış işlemlerini geçici olarak yasakladı ve kredili işlem özkaynak oranlarında esnek uygulamaya gidileceğini duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 1 Mart 2026 tarihinde jeopolitik gerginlik ve çatışmaların sermaye piyasalarına olan olası etkilerini sınırlandırmak, piyasaların güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi işleyişini temin etmek ve yatırımcı haklarını korumak amacıyla yeni tedbirler alındığını açıkladı.

Kurulun açıklamasına göre, 2 Mart 2026 tarihinden 6 Mart 2026 tarihli seansların sonuna kadar Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış işlemleri yasaklanacak. Ayrıca, kredili sermaye piyasası işlemleri sırasında uygulanması gereken öz kaynak oranında geçici esneklik sağlanacak.

SPK, bu adımların piyasalarda aşırı dalgalanmaları engellemek ve yatırımcı güvenini korumak için alındığını belirtti. Kurul, alınan tedbirlerin geçici olduğunu ve gelişmelere göre düzenlemelerin güncellenebileceğini vurguladı. Kararın, sermaye piyasalarının sürdürülebilir ve istikrarlı işleyişine katkı sağlaması amaçlandı.