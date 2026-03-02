KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, şubat ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, küresel ticarette yaşanan gelişmeler karşısında Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden birinin Gümrük Birliği'nin güncellenmesi olması gerektiğini vurguladı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Abidin Özkaya Başkanlığında, Meclis Üyeleri, Meslek Komitesi Üyeleri, Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri ve Kayseri Genç Girişimciler İcra Komitesi üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantının açılık konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, 'Daha önceleri bahsettiğimiz üzere son yıllarda küresel ticaretin yeniden şekillendiğini, dünya ticaret örgütü kurallarının uygulanamadığı, maalesef güçlünün haklı olduğu adaletsiz ve sömürücü bir dünya düzeni ile karşı karşıyayız' dedi.

ABD-Çin rekabetinin etkilerine dikkat çeken Özkaya, 'Özellikle ABD - Çin rekabeti, Çin'in ABD piyasalarında kaybettiği pazarını telafi etmek için bizim gibi ülkelerin dış pazarlarına hızlı ve agresif satış politikası ile tüm ürün gruplarında sanayicimizi derinden etkilemektedir' ifadelerini kullandı.

Yurt içindeki ekonomik koşullara değinen Özkaya, 'Yurt içerisinde enflasyon ve yüksek maliyetlerle son dönemlerde zor bir süreçten geçen sanayi üretimimiz her geçen gün rekabet ve pazar gücünü uzak doğu ülkelerine kaptırmaktadır. Gelinen son süreçte maalesef sanayimiz için tedirgin edici bir gelişme daha gündeme yerleşmiştir. AB ile Hindistan'ın serbest ticaret anlaşması. Bu anlaşma hem ülkemizin, hem de uluslararası ticaretin rotasını ve kurallarını zorlayacak gibi gözükmektedir' şeklinde konuştu.

Özkaya, söz konusu anlaşmanın Avrupa pazarındaki etkilerine ilişkin ise şunları söyledi: 'AB - Hindistan serbest ticaret anlaşması ülkemizin en önemli ihracat pazarımız olan AB'de bizleri olumsuz olarak etkileyecektir. Özellikle üretim gücü ve arz güvenliği olan Hint mallarının düşük vergilerle ya da vergisiz olarak ab pazarında vergisiz yer alması Türk ürünlerinin pazar kayıplarına sebep olacağı aşikardır. Kısaca söylemek gerekirse Avrupa'ya satışını yaptığımız mallarda rakiplerimiz çoğalmaktadır. AB'nin mal tedarik alanı genişlemektedir. İşte bu nedenledir ki AB - Hindistan STA'sı ülkemizin sanayisini, ihracatını ve rekabet gücünü doğrudan etkileyen stratejik bir anlaşmadır ve maalesef Türk sanayisi için ilerleyen süreçte olumsuzluklar taşımaktadır ve ciddi bir tehdittir' dedi.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerektiğine vurgu yapan Özkaya, 'Şayet AB ile olan gümrük birliği anlaşmamız bu tehditler göz önünde bulundurularak güncellenmez ise, hem AB pazarında zorlanacağımız gibi, AB'ye gelen gümrüksüz mallar için ülkemiz pazar durumuna düşebilecektir. Yukarıda bahsettiğimiz ülkemiz aleyhine olabilecek gelişmeler, zaten var olan düşük kur, yüksek enflasyon, yüksek faiz ve kısıtlı finansmanla ayakta kalma mücadelesi veren sanayicilerimizi bir hayli zorlayacaktır. Bu yüksek faiz ortamında ve rant ekonomisinin cazibesinin her geçen gün arttığı, üretimden ve yatırımdan uzaklaşıldığı da bir gerçektir.' dedi.

Özkaya konuşmasının sonunda, 'Zaman çok geçmeden uluslararası rekabet göz önünde tutarak üretimi destekleyen, reel ekonomiye katkı sağlayan, istihdam yaratan, ihracat yapan firmalarımıza kolaylıklar sağlanmalı ve görünmekte olan Uzak Doğu Çin - Hindistan tehlikesine önlem alınmalıdır.' ifadelerine yer verdi.

'2025 Yılı Sanayicilerimizi Ciddi Şekilde Zorladı'

Konuşmalarını yapmak üzere kürsüye gelen Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 2025 yılının hem ülkemiz hem de dünya ekonomisi açısından zorlu geçtiğini belirterek, artan jeopolitik riskler, yükselen üretim maliyetleri ve finansmana erişimde yaşanan sıkıntıların sanayiciyi ciddi şekilde etkilediğini ifade etti.

İhracatçılar açısından en önemli sorunlardan birinin enflasyonun altında kalan döviz kuru ve güçlü TL dengesi olduğunu belirten Büyüksimitci, bunun da rekabet gücünü zayıflattığını ve dış pazarlarda kârlılığı düşürdüğünü söyledi.

AB-Hindistan Serbest Ticaret Anlaşması İhracatımızı Olumsuz Etkileyecek'

Başkan Büyüksimitci, Avrupa Birliği ile Hindistan arasında müzakere edilen Serbest Ticaret Anlaşmasının Türkiye açısından dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, 'Dış ticaretimizi yakından ilgilendiren stratejik bir gelişmeye dikkatinizi çekmek isterim, AB-Hindistan Serbest Ticaret Anlaşması. Hindistan'ın AB menşeli mallara yönelik tarifeleri kaldırması, AB'nin bu pazara ihracatını artıracaktır. Diğer taraftan, Hindistan'ın düşük tarifelerle AB pazarına girmesi, bizim ihracatımızı asimetrik bir rekabetle karşı karşıya bırakabilir' dedi.

'Gümrük Birliğini Güncellemeliyiz'

Türkiye'nin Gümrük Birliği'ni güncellemesi gerektiğine vurgu yapan Büyüksimitci, 'bunun yanı sıra Hindistan ile sektör bazlı diyalog kanallarının açılması noktasında proaktif davranmalıyız. Coğrafi yakınlığımızı ve Gümrük Birliği uyumumuzu, bu yeni dönemde stratejik bir avantaja dönüştürmek zorundayız. Coğrafi yakınlık, üretim altyapısı ve Avrupa pazarına entegrasyon avantajını ancak güçlü ve güncel bir Gümrük Birliği ile stratejik fırsata dönüşebilecektir' dedi.

Yeşil Dönüşüm ve Yeni Ticaret Kuralları

Konuşmasında küresel ticarette değişen kurallara da değinen Başkan Büyüksimitci, rekabetin artık yalnızca tarifeler üzerinden şekillenmediğini ifade ederek, Avrupa Birliği'nin uygulamaya aldığı Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kapsamında karbon yoğun sektörlerde ilave maliyetlerin gündeme geldiğini hatırlattı. Sanayicilerin bu sürece hazırlıklı olması gerektiğini belirten Büyüksimitci, firmaların enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kullanımı ve sürdürülebilir üretim yatırımlarını hızlandırmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Genç İstihdam Desteği ve Nitelikli İş Gücü

Büyüksimitci ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 445 milyar TL büyüklüğündeki genç istihdam desteğinin iş gücü piyasasının güçlendirilmesi açısından kıymetli bir adım olduğunu belirterek teşekkürlerini iletti. Türkiye İş Kurumu tarafından hayata geçirilen 'Genç İstihdam Hamlesi - İşe İlk Adım Programı'nın da önemli bir uygulama olduğunu ifade eden Başkan Büyüksimitci, desteklerin kalıcı sonuçlar doğurabilmesi için güçlü bir insan kaynağı altyapısının şart olduğunu vurguladı.

Kendilerinin de Kayseri Sanayi Odası olarak sanayicilerin eleman ihtiyacının etkin bir şekilde karşılanması amacıyla KAYSO Akademi kapsamında bir çalışma başlattıklarını açıklayan Başkan Büyüksimitci, 'SGK İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansının temsilcileriyle bir çalışma başlattık. Meslek edindirme kurslarının sanayimizin ihtiyaçlarına uygun şekilde planlanması, gençlerimizin üretim süreçlerine daha hızlı entegre edilmesi ve eğitim ile istihdam arasındaki bağın güçlendirilmesi konularını kapsamlı şekilde ele aldık. İnşallah tüm bu çalışmalarla hem işletmelerimizin nitelikli personel ihtiyacını karşılayacak, hem de gençlerimize sürdürülebilir istihdam imkânı sunmuş olacağız' şeklinde konuşmasını tamamladı.