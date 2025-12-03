Bunlar da ilginizi çekebilir

Emniyet birimleri, ilçede uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Adreste yapılan aramalarda muhtelif miktarda sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şahıslar hakkında 'Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Alınan bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Pazaryeri İlçe Emniyet Amirliği tarafından ortak yürütülen çalışmada, önceden tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi.

