Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen başarılı narkotik operasyonunda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Alınan bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Pazaryeri İlçe Emniyet Amirliği tarafından ortak yürütülen çalışmada, önceden tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramalarda muhtelif miktarda sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şahıslar hakkında 'Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan adli işlem başlatıldı.
Emniyet birimleri, ilçede uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.