Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Madalya Tevcih ve Ödüllendirme Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcı gücüne dikkat çekerek, 'Hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına müsaade etmeyeceğiz' dedi.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen 'Madalya Tevcih, Başarılı Birlik ve Personelin Ödüllendirilmesi Töreni'ne katıldı.

Törende Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve çok sayıda askerî personel yer aldı.

Törende -Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'e, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Levent Ergün'e, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız'a, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay'a ve Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'a 'TSK Üstün Hizmet Madalyası ve Beratı' taltif etti.

Başarılı birlik ve personeli tebrik eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin büyük ve güçlü Türkiye vizyonunun güvenlik alanındaki en sağlam dayanağı olduğunu vurguladı.

Bakan Güler, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nin terörle mücadeleden sınır güvenliğine, Mavi Vatan'dan Gök Vatan'a kadar geniş bir alanda görevlerini başarıyla yerine getirdiğini belirterek, ordunun caydırıcı gücünün sahada açıkça görüldüğünü söyledi.

Terörle mücadeleye ilişkin net mesajlar veren Bakan Güler, 'PKK ve iltisaklı tüm gruplar, bulundukları tüm bölgelerde derhâl terör faaliyetlerine son vermeli ve silahlarını koşulsuz teslim etmelidir' dedi. Başta PKK/PYD/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede varlık göstermesine izin verilmeyeceğini vurguladı.

Konuşmasında ödül alan personel ve birlikleri tebrik eden Bakan Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünün nitelikli personelinden kaynaklandığını ifade ederek, başarıyı sürdürmenin ve daha ileriye taşımanın esas olduğunu söyledi. Bakan Güler ayrıca, 2025 yılında askerî sporcuların ulusal ve uluslararası müsabakalarda kırdığı rekorlar ve kazandığı madalyalarla Türkiye'ye büyük gurur yaşattığını belirtti. Spor Gücü Komutanlığı bünyesindeki takımların dünya ve Türkiye şampiyonluklarına imza attığını kaydetti.