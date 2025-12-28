Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, il müdürlerine 'saha odaklı yönetim' uyarısında bulunarak, özellikle şiddet ve istismar vakalarında hiçbir gecikmenin kabul edilemeyeceğini vurguladı. Göktaş, risk puanlarının birer 'müdahale çağrısı' olduğunu söyledi.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlığın 81 il müdürüyle düzenlenen yıllık değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Toplantıda, 2025 Aile Yılı kapsamında yürütülen çalışmalar ile yeni dönem stratejileri ele alındı.

Aile Yılı kapsamında 81 ilde kapsamlı bir seferberlik başlattıklarını belirten Göktaş, aileyi her alanda destekleyen bir dönüşüm sürecinin hayata geçirildiğini ifade ederek, sahadaki çalışmaları yürüten il müdürlerine teşekkür etti.

'İL MÜDÜRLÜKLERİ GÜVEN YÖNETİMİDİR'

Toplantıda il müdürlerine 'saha odaklı yönetim' konusunda kritik uyarılarda bulunan Bakan Göktaş, il müdürlüklerinin bakanlığın sahadaki uygulayıcı gücü olduğuna dikkat çekti. Vatandaşın kuruma olan güveninin, sahada sergilenen yaklaşım ile şekillendiğini vurgulayan Göktaş,

'İl müdürlüğü yönetimi sadece süreç değil, aynı zamanda bir güven yönetimidir. Sahayı yakından tanıyan, hizmeti yerinde izleyen ve sorunları büyümeden çözen bir anlayışı kararlılıkla sürdürmelisiniz' dedi.

Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş, İl Müdürleri Değerlendirme Toplantısı'nda 81 il müdürümüzle bir araya geldi.



Toplantıda, #AileYılı politikalarımız ve gelecek dönem yol haritamız üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. pic.twitter.com/jwREzKH9cQ — T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) December 27, 2025

Çalışma stratejilerini üç temel eksen üzerine kurduklarını belirten Göktaş, bunları; sahaya hâkimiyet ve hizmet takibi, doğru bilgi akışı ve açıklık, kurum içi iletişim ve motivasyon olarak sıraladı. Hizmet verilen kişilerin dosya üzerinden değil, yerinde izlenmesi gerektiğini vurgulayan Göktaş, her il müdürlüğünün mutlaka bir 'saha planı' hazırlaması gerektiğini söyledi.

Sahada erken uyarı ve izleme konusunda yeni bir döneme girildiğini belirten Bakan Göktaş, pilot uygulaması başlayan Sosyal Risk Haritası ile 'Çocuklar Güvende' sistemlerinin etkin kullanılmasını istedi. 'Risk puanı, müdahale çağrısıdır' diyen Bakan Göktaş, özellikle şiddet ve istismar vakalarının en hassas başlıklar arasında yer aldığını vurgulayarak,

'Bu alanda hiçbir gecikmeyi kabul edemeyiz. Tüm vakalarda saha yönetimini bizzat sahiplenin' ifadelerini kullandı.

AİLE YILI'NDAN 'AİLE VE NÜFUS 10 YILI'NA

Bu arada Aile Yılı'nın ardından 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' vizyonuna geçileceğini belirten Göktaş, il müdürlüklerinin vatandaşın hayatına dokunan hizmetlerin etkisini düzenli olarak ölçmesi gerektiğini söyledi. Doğum yardımları ile Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlananların da yakından izlenmesi gerektiğini hatırlattı.