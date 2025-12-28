Türkiye Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD), yeme-içme sektöründe yaklaşık 2 milyon çalışanı ilgilendiren bahşiş ve servis ücreti uygulamalarına ilişkin yeni bir model önerdi. TURYİD, bahşişin kredi kartı ve dijital ödeme sistemleriyle gönüllülük esasına dayalı olarak alınabilmesi için yasal düzenleme çağrısında bulundu.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD), bahşiş uygulamalarına ilişkin kamuoyunda süren tartışmalara çözüm getirecek yeni bir model önerisini gündeme taşıdı. Dernek, gönüllülük esasına dayalı bahşişin kredi kartı ve dijital ödeme sistemlerine entegre edilmesinin hem çalışanlar hem de tüketiciler açısından daha şeffaf ve dengeli bir yapı oluşturacağını vurguladı.

TURYİD Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer, Türkiye'de bugün itibarıyla kredi kartı üzerinden tamamen gönüllü bahşiş bırakılmasını sağlayan bir sistem bulunmadığına dikkat çekti. Demirer, bu konuda net öneriler sunduklarını belirterek, tüketicilerin daha açık biçimde bilgilendirilmesi, gönüllü bahşişin kredi kartıyla tahsil edilmesine izin verilmesi ve bahşiş dağıtım modellerinin günümüz koşullarına uygun şekilde yeniden ele alınması gerektiğini ifade etti.

'BAHŞİŞİN VERGİSİNİ İŞLETMELER ÜSTLENMEYE HAZIR'

Demirer, sektörün sorumluluk almaya hazır olduğunu belirterek, bahşiş ve servis ücretinin sıklıkla karıştırıldığını, kredi kartıyla gönüllü bahşiş sisteminin hayata geçmesiyle bu ayrımın netleşeceğini söyledi. Demirer, 'Bahşişin kredi kartıyla ödenmesini sağlayacak düzenleme yapılırsa, yüzde 10'luk bahşiş vergisini işletmeler olarak biz üstlenmeye hazırız. Böylece hem çalışanlar hem de kamuoyu açısından belirsizlikler ortadan kalkar' dedi.

Kamunun alacağı tutumun sürecin başarısında belirleyici olacağını vurgulayan Demirer, gönüllülük esasına dayalı sistemin Hazine ve Gelir İdaresi tarafından sembolik sayılabilecek bir stopajla desteklenmesinin özel sektörün önünü açacağını ifade etti. Bu modelle yaklaşık 2 milyon hizmet sektörü çalışanının gelirlerinde gözle görülür artış sağlanabileceğini belirten Demirer, uygulamanın diğer sektörler için de örnek teşkil edebileceğini söyledi.

POS'TA BAHŞİŞ SEÇENEĞİ

Yeni model kapsamında, kredi kartıyla ödeme sırasında POS cihazlarında müşteriye bahşiş ekleme seçeneği sunulması planlanıyor. Bahşiş tutarlarının işletmenin ticari gelirinden ayrı şekilde izlenmesi ve çalışanlara şeffaf biçimde dağıtılması öngörülürken, dağıtım sürecinde çalışan ve işveren temsilcilerinin birlikte yer aldığı mekanizmaların oluşturulması hedefleniyor.

Demirer ayrıca, gönüllülük esasına dayalı bahşiş gelirinin çalışanlar açısından kişisel gelir vergisine tabi olmamasının, sistemin amacına ulaşması açısından önemli olduğunu da sözlerine ekledi.