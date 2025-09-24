Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Najat Maalla M'jid ile görüştü.ABD (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dolayısıyla gerçekleştirdiği ABD ziyaretine refakati kapsamında bulunduğu New York'ta bazı ikili görüşmeler yaptı. Bakan Göktaş, bu kapsamda BM Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Najat Maalla M’jid ile bir araya geldi.

Görüşmede, çocuklar ve aileler konusunda ortak vizyon paylaşıldığını belirten Göktaş, her çocuğun güvenli, destekleyici ve sevgi dolu bir aile ortamında büyümesi gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye olarak koruyucu aile hizmetlerini yaygınlaştırdıklarını ifade eden Bakan Göktaş, "Bu kapsamda koruyucu ailelere özel eğitim programları sağlıyoruz. Meslek elemanları hizmet içi ve akademik eğitimlerle sürekli olarak desteklenmektedir. Kurum bakımından ayrılan gençlerimizi eğitim, barınma ve istihdam anlamında destekleyerek bağımsız yaşama geçişlerine imkan sağlıyoruz." dedi.

"DİJİTAL DÜNYADA ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ'Nİ ULUSLARARASI DÜZEYDE TANITIYORUZ"

Bakan Göktaş, dijital çağda çocukların korunmasına yönelik çalışmalarda Türkiye'nin öncü ülke olduğuna vurgu yaparak, "UNICEF iş birliğiyle 2024 yılındaki Dijital Dünyada Çocuk Çalıştayımız ile birlikte 40 binden fazla ebeveyn ve çocuk bakım personeline güvenli internet kullanımı konusunda eğitim verildi. Ayrıca Bakanlığımızca 2025--2029 yıllarını kapsayacak Dijital Dünyada Çocuğu Güçlendirme Eylem Planı'nı hazırlanmaktadır. Enstitü Sosyal ile birlikte hazırlanan Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından da imzalandı. Bu girişimi ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, bu sözleşmenin dijital ortamda çocuğun yüksek yararının korunmasına yönelik tarihi bir taahhüt olduğuna dikkat çekti.

Bu arada BM Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Najat Maalla M’jid de yaptığı açıklamada, Türkiye’nin çocuk alanındaki çalışmalarının birçok ülkeye yol gösterici nitelikte olduğunu vurgulayarak, Türkiye’'nin iyi uygulama örneklerinin birçok ülke ile paylaşıldığını söyledi.

Türkiye’'nin desteğinin kendileri açısından çok değerli olduğunu belirten M'jid, "Bu bağlamda ortaklık ve iş birliği büyük önem taşımaktadır. Bu iş birliğini sürdürerek, daha fazla paydaş ile iş birliği yapılması sürece önemli katkılar sağlayacaktır. Çocukların dijital şiddetten korunması konusunda Türkiye ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyarız. Türkiye’de sivil toplum girişimiyle hazırlanan ve Bakanlık tarafından da sahiplenilen Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi, uluslararası düzeyde çok kıymetli bir adım. Bu konuda Türkiye’yi desteklemekten memnuniyet duyarız" diye konuştu.