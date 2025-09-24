Azerbaycan'da 'Halk Cebhesi' Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Ali Zülfükaroğlu, Türkiye merkezli İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF)'nun Azerbaycan Temsilcisi olarak atandı. İGF Genel Başkan Vekili ve İGFA Ege Bölge Başkanı Serkan Torun, Temsilci Zülfükaroğlu'na teşekkür plaketini Azerbaycan’da takdim etti.AZERBAYCAN (İGFA) - “Halk Cebhesi” Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Ali Zülfükaroğlu, Türkiye’de ve dünyada bin 400’den fazla medya kuruluşunu temsil eden İnternet Gazetecileri Federasyonu'nun Azerbaycan Temsilciliği'ne atandı. Atama, Zülfükaroğlu’nun Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, Türk dünyası ve çeşitli alanlardaki yazı ve çalışmaları nedeniyle gerçekleşti.

İGF Genel Başkan Vekili ve aynı zamanda İGFA Ege Bölge Başkanı Serkan Torun, Zülfükaroğlu'na teşekkür plaketini “Halk Cebhesi” Gazetesi'nin ofisinde takdim etti. Zülfükaroğlu, atamayı “Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin medya alanındaki yeni bir adımı” olarak nitelendirdi.

İGF Genel Başkan Vekili Serkan Torun, Türkiye'de ve diğer ülkelerde bin 400'den fazla medya kuruluşunu çatısı altında toplayan İGF'nin 50 milyonluk bir okuyucu kitlesine hitap ettiğini anımsattı. Torun, İnternet gazeteciliğinin standartlarını yükseltme ve uluslararası iş birliklerini güçlendirme misyonu sürdüren federasyonun, Türkiye'nin 81 ilin yanı sıra ABD, Almanya, İngiltere, Belçika, Venezuela, Kostarika, Küba ve KKTC’de temsilciliklere sahip olduğunu vurguladı.