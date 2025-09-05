Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Uluslararası Hayırseverlik Günü vesilesiyle Darülaceze bağışçılarıyla buluştu.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Darülaceze İdare Meclisi toplantısının ardından Uluslararası Hayırseverlik Günü vesilesiyle Darülaceze bağışçılarıyla bir araya geldi.

Bu yıl 130. yılını kutlayan Darülacezenin bağışçıları ile bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Bakan Göktaş, “Sizler köklü yardımlaşma geleneğimizin günümüzdeki temsilcileri olarak bu kültürü geleceğe taşıyorsunuz. İster kurumsal ister bireysel olsun hayırseverlik faaliyetleri sosyal kalkınmaya ve toplumsal dayanışmaya büyük katkı sağlıyor.” dedi.

“HAYIRSEVERLİK DÜNYAYI DEĞİŞTİRECEK”

Hayırseverliği, günümüzün ihtiyaçlarına cevap veren güçlü bir toplumsal mekanizma olarak geliştirmenin önemine işaret eden Bakan Göktaş, “Hayırseverlik bizim insanımızın tabiatına kök salmış bir haslet. Bunu 6 Şubat depremlerindeki yardım seferberliğinde yakinen gördük. Biz bu güçlü damarın, bu büyük potansiyelin en doğru şekilde değerlendirilmesi için üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Çünkü milletimizdeki bu potansiyel, sosyal bağların güçlenmesine, toplumsal dayanıklılığımızın artmasına büyük katkı sağlayacak. Biz sosyal kalkınmada devlet millet birlikteliğinin gücüne ve hayırseverliğin dünyayı değiştireceğine inanıyoruz.” diye konuştu.

“SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞTAYI DÜZENLEYECEĞİZ”

Bakan Göktaş, hayırseverliği desteklemek ve kurumsal hayırseverliğin gelişmesine katkıda bulunmak için çalışmalar yürüttüklerini vurgulayarak, “Dünya ölçeğinde büyük vakıfların sosyal meseleler için ciddi fonlar oluşturduğunu görüyoruz. Artık en zenginlerin değil sosyal kalkınmaya en çok destek verenlerin, sosyal sorumluluk bilinci en yüksek olanların itibar kazandığı bir dönemdeyiz. Sosyal kalkınmada devlet, özel sektör, sivil toplum işbirliğinin çok şeyi değiştirebileceğini bizzat tecrübe ediyor, bu iş birliğini daha verimli hale getirmek üzere çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda 17 Eylül’de Sosyal Sorumluluk Çalıştayı düzenleyeceğiz. Tarafları bir araya getirip mevcut durumu değerlendirmek, daha iyiye ulaşmak için istişarelerde bulunacağız.” diye konuştu.

Bakan Göktaş, daha sonra bağışçılarla birlikte Darülaceze sakinlerini ziyaret etti.