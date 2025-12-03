Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların dijital güvenliği için hazırlanan yeni sosyal medya düzenlemesinde, 15 yaşından küçük çocuklara sosyal ağ sağlayıcılarının kesinlikle hizmet sunmaması ve hesap açmaması yönünde hüküm getirileceğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda yaptığı kapsamlı sunumda, dijital dünyanın çocuklar üzerindeki etkilerine dikkat çekerek yeni düzenlemenin ayrıntılarını paylaştı. Göktaş, dijital ortamın çocukların psikolojisini, sosyal ilişkilerini ve öğrenme becerilerini doğrudan etkilediğini vurguladı.

'ÇOCUKLAR DİJİTAL DÜNYANIN İÇİNDE KONTROLSÜZCE KAYBOLUYOR'

Dijital mecraların çocukların ilk oyun alanı haline geldiğini söyleyen Göktaş, her 10 çocuktan 6'sının her gün tanımadığı kişilerle çevrim içi iletişim kurduğunu belirtti. Sosyal medyanın çocuklarda depresyon riskini artırdığını, dikkat sürelerini azalttığını ve siber zorbalığa maruz kalma oranını yükselttiğini ifade etti.

Göktaş, 'Artık çocuklarımızın aynaya bakarken kendini eksik hissetmesine kadar varan bir sorunla karşı karşıyayız.' dedi.

15 YAŞ ALTINA KESİN YASAK, YAŞ DOĞRULAMA ŞARTI

Bakan Göktaş, yeni düzenlemenin en kritik maddesinin sosyal ağ sağlayıcılarına getirilecek yükümlülük olduğunu söyleyerek, '15 yaşından küçük çocuklara kesin olarak hizmet sunmama ve hesap açmama zorunluluğu getirilmesini öneriyoruz. Üstelik bu yalnızca beyana dayalı olmayacak; platformların gerçek yaş doğrulama mekanizmaları kurması gerekecek.' ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş ayrıca, platformlara, 'zararlı içeriklere karşı etkili filtreleme', 'ebeveyn kontrol araçlarına kolay erişim', 'yasa dışı içeriklerin mahkeme kararı beklenmeden hızla kaldırılması', '7/24 çalışan hızlı şikayet mekanizmaları' ve 'şeffaf periyodik raporlama' gibi yükümlülüklerin getirilmesini istediklerini açıkladı.

Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren 'Dost Uygulamalar' ve Sosyal Medya Çalışma Grubunun bugüne kadar 2 bin 819 içerik hakkında işlem yaptığını açıklayan Bakan Göktaş, bazı platformlarda çocukların hiçbir filtre olmadan şiddet, istismar, zorbalık ve bağımlılık içeriklerine maruz kaldığının tespit edildiğini söyledi.

'ÇOCUKLARIMIZI ALGORİTMALARA TESLİM ETMEYECEĞİZ'

2025 Aile Yılı kapsamında dijital güvenliğin öncelikli alan haline getirildiğini vurgulayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kısa süre içinde 'Çocuklar Güvende' platformunun da erişime açılacağını duyurdu. Dünyadaki örnekleri değerlendirdiklerini belirten Bakan Göktaş, 'Avustralya'da 16 yaş altına yasak var, birçok Avrupa ülkesi yaş sınırı koyuyor. Türkiye'ye özgü bir model geliştirme zamanı geldi' dedi.

'Çocuklarımızı sosyal medyanın karanlık dehlizlerinde kaybetmeyeceğiz' diyen Bakan Göktaş, 'Hayallerini algoritmalara, kişiliklerini sahte ideallere teslim etmeyeceğiz. Bu düzenleme için Meclis'in güçlü desteğini bekliyoruz' dedi.

Toplantıda ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bürokratları da sosyal medya düzenlemesine ilişkin teknik bilgileri komisyonla paylaştı.