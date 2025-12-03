Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Abdülhamit Han ve Karataş bölgelerindeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla yapımını sürdürdüğü Abdülhamit Han Köprülü Kavşağı'nı Mart ayında tamamlayarak hizmete açacak.

GAZİANTEP (İGFA) - Türkiye'nin en büyük ilçelerinden olan Şahinbey'in O-54 Çevre Yolu bağlantısının güçlendirilmesi ve trafik yoğunluğunun azaltılması için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda mevcut menfez genişletilirken, bölgeye ikinci bir köprülü kavşak daha kazandırılarak O-54 Çevre Yolu'na daha güçlü bir bağlantı sağlanacak. Böylece hem kent içi ulaşım rahatlayacak hem de alternatif güzergâh imkanları artırılacak.

BAŞKAN ŞAHİN İKİNCİ ÇEVRE YOLU İÇİN PLAN ÇALIŞMALARININ BAŞLADIĞINI AÇIKLADI

Çalışmaları yerinde inceleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaklaşık 500 bin kişiyi ilgilendiren köprülü kavşağın Mart ayında hizmete alınacağını müjdeleyerek, Karayolları Genel Müdürlüğü ile ikinci çevre yolu için plan çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.

PROJE İLE ULAŞIM KAPASİTESİ ARTTIRILACAK

Toplamda 6 kilometrelik yeni yol yapımını kapsayan proje ile ana güzergâh ve bağlantı yolları asfaltlanarak hizmete sunulacak. Mevcut menfezin yanında 15 metre genişliğinde, 45,55 metre uzunluğunda ve 6,60 metre yüksekliğinde ikinci köprülü kavşak inşa ediliyor. Proje kapsamında 4 kollu kavşak bağlantısı yapılacak ve çevre yolundaki mevcut menfezler uzatılarak kapasitesi artırılacak.

Çalışmalar kapsamında mevcut elektrik ve doğalgaz hatları deplase edilecek, kaldırım ve orta refüj imalatlarının yanı sıra yaya ve araç korkulukları, trafik işaretlemeleri ile altyapı ve drenaj sistemleri tamamlanacak. Yol aydınlatma tesisatı ile güvenli sürüş sağlanacak, asfalt ve yol çizgi imalatları ile birlikte bölgede geniş kapsamlı peyzaj çalışması yapılacak.

ŞAHİN: ŞAHİNBEY'DE ÇEVRE YOLU BAĞLANTILARINI GÜÇLENDİRMEMİZ, İÇ YOLLARI KUVVETLENDİRMEMİZ GEREKİYOR

İncelemelerinin ardından açıklamada bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hızla büyüyen şehrin sağlıklı gelişmesi için trafiğin iyi yönetilmesi gerektiğine vurgu yaparak şunları söyledi:

'Cumhurbaşkanımız ile yola çıkarken 'Yol medeniyettir, su medeniyettir' diye yola çıktık. 10 yıl önce Ulaşım Master Planı yaptık. Acil eylem planlarıyla trafikte nerede sıkışma varsa onu çözdük sonra orta ve uzun vadede yapacağımız bütün çalışmaları yaptık. Şu ana kadar 15 köprülü kavşağı tamamladık. Şahinbey 1 milyonluk Türkiye'nin en büyük ilçelerinden bir tanesi. 1 milyonluk Şahinbey'de çevre yolu bağlantılarını güçlendirmemiz, iç yolları kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Şahinbey'in yarısını ilgilendiren bir kavşak. Bu kavşak olmadığı için çevre yolundan içeriye girmek zorunda kalıyorlardı ve içeriyi sıkıştırıyorlardı. Bu yüzden burası tam bir kılcal damar. Bu yapılan çalışma ile birlikte çevre yolu bağlantısı güçlenecek, içeri girişler azalacak seri akış geçecek ve burası rahatlayacak, Şahinbey rahatlayacak. Karayolları Genel Müdürlüğü ile ortak projeyi ürettik. Mart başında burayı açıyoruz.'

3 AY SONRA BU SORUNUN ÇÖZÜLDÜĞÜ, ULAŞIM AKSININ GÜÇLENDİĞİ BİR GAZİANTEP'İ HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ

Çalışmaların başlamasıyla beraber vatandaşların memnun kaldığını belirten Başkan Fatma Şahin sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

'Bu çevre yolunun bağlantısı zayıf kaldıkça içeri sıkıştıkça bunun ne kadar önemli olduğunu toplum çok net şekilde görüyordu. Bu yaptığımız çalışmalarla şehrin ulaşım aksını güçlendiriyor akışı arttırıyoruz. Burada bir şey daha yapıyoruz. Böyle büyüklükteki şehirlere tek çevre yolu yetmiyor. İkinci çevre yoluyla ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü ile birlikte Ulaşım Master Planı'na başladık. Burası artık iç yol olma noktasında. Burada bir sıkışma olduğunda ikinci çevre yoluyla bu aksımızı güçlendireceğiz. 3 ay sonra bu sorunun çözüldüğü, ulaşım aksının güçlendiği bir Gaziantep'i hep birlikte inşa edeceğiz.'