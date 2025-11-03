Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 41'inci toplantısı kapsamında Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'dan mevkidaşlarıyla bir araya gelerek ticari ilişkileri değerlendirdi.

İSTANBUL (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 41'inci toplantısı marjında, birçok ülkenin ekonomi ve ticaret bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

İSEDAK 41. toplantısının, İslam ülkeleri arasında ticari dayanışmanın ve ekonomik entegrasyonun güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirten Bakan Bolat, Türkiye'nin bu süreçte öncü bir rol üstlenmeye devam edeceğini söyledi. Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplantı kapsamında Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan ile bir araya geldiklerini belirterek, görüşmede iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi konularını ele aldıklarını ifade etti.

Türkiye'nin, Pakistan ile işbirliğinin çeşitlendirilmesine ve derinleştirilmesine büyük önem verdiğini vurgulayan Bolat, 'İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve yatırım fırsatlarının geliştirilmesi yönünde işbirliğimizi sürdürme konusunda karşılıklı irademizi ortaya koyduk.' dedi.

BAE İLE 40 MİLYAR DOLARLIK HEDEF

Bolat, ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Türkiye Özel Temsilcisi Sultan Saeed Nasser Al Mansouri ile de bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi. İki ülke arasındaki 40 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için yürütülen çalışmalara değinen Bolat, 'Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması sayesinde bu hedefe en kısa sürede ulaşacağımıza inanıyoruz. Ülkelerimiz arasındaki başarılı işbirliğini genişletmek ve çeşitlendirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.' ifadelerini kullandı.

KATAR İLE TİCARETTE 5 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Bakan Bolat, Katar Sanayi ve Ticaret Bakanı Şeyh Faysal bin Sani Al Sani ile de kapsamlı bir görüşme yaptıklarını belirterek, Ağustos ayında yürürlüğe giren Türkiye-Katar Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması sayesinde iki ülke arasındaki ticaretin yeni bir ivme kazandığını kaydetti. Bolat, 'Orta vadede 5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma hedefimiz doğrultusunda atılabilecek adımları ele aldık.' dedi.