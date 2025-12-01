Kahire'ye giden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının ticaret ve yatırımlarla daha da güçlendirileceğini belirterek, ikili ticaretten D-8 işbirliğine uzanan geniş kapsamlı adımların atılacağını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kahire ziyareti öncesinde Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkileri yeni bir aşamaya taşımayı hedeflediklerini duyurdu.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Bakan Bolat, iki ülke arasındaki köklü kardeşlik bağlarına vurgu yaparak, ticarette güçlü bir işbirliği dönemine girildiğini ifade etti.

Kahire'de yapılacak görüşmelerde, 'İkili ticaret hacminin artırılması, yatırım alanlarının genişletilmesi, D-8 ülkeleriyle ticaretin güçlendirilmesi' konularıyla ilgili somut adımların atıldığını ifade eden Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği vizyon doğrultusunda hareket ettiklerini belirterek, 'Türkiye ile Mısır arasındaki ticaret ve yatırımları daha ileri bir noktaya taşımaya kararlıyız. Bölgesel refaha ve küresel ticari istikrara katkı sağlayacak işbirlikleri ile ticaret hacmimizi güçlendirmeye devam edeceğiz' dedi.

Bakan Bolat'ın Kahire temaslarında karşılıklı ticaret hedeflerinin yenilenmesi ve yeni yatırım fırsatlarının masaya yatırılması bekleniyor.

https://twitter.com/omerbolatTR/status/1995427420405428530