Maltepe Belediyesi afet anında tehlike yaratabilecek klima, direk, elektrik kabloları, dış cephe kaplamaları, kent mobilyaları ve levhalar gibi yapıları tespit etmek için çalışma başlattı. Altıntepe Mahallesi'nde başlayan çalışmayla afet öncesi riskler azaltılarak daha güvenli yaşam alanları hedefleniyor.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi, ilçeyi afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Afet İşleri Müdürlüğü tarafından Altıntepe Mahalle Muhtarlığı ve Antiquake Risk Avcısı Topluluğu'nun da destek verdiği 'Risk Avı' farkındalık kampanyası kapsamında cadde ve sokaklardaki klima, direk, elektrik kabloları, dış cephe kaplamaları, kent mobilyaları ve levhalar gibi olası bir afet sırasında risk oluşturabilecek yapılar tespit edilerek kayıt altına alındı.

AFET ÖNCESİ RİSKLERİN AZALTILMASI AMAÇLANIYOR

Projenin Ahmet Rasim İlkokulu'ndaki eğitim çalışmasının açılış konuşmasını Altıntepe Mahalle Muhtarı Halet Ataş yaptı. Ataş, Altıntepe Mahallesi'nde afet öncesi risklerin azaltılarak daha güvenli yaşam alanlarının oluşturulması için konunun uzmanlarıyla mahalle sakinlerini bilgilendirmeyi ve bu konuda bir farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Jeofizik Mühendisi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Haluk Eyidoğan ise olası deprem ve afet durumunun risklerini en aza indirme konusunda belediyelerin ve kamu kurumlarının ortak çalışmalar yapmaları gerektiğine değindi. Eyidoğan, Maltepe ilçesine ve Altıntepe Mahallesi'ne ait deprem ve tsunami tehlike analizlerini, kentsel üstyapı ve altyapı unsurlarının risk analizlerini paylaştı. Maltepe Belediyesi Afet İşleri Müdürü Kemal Kartalkaya ve Koordinatörü Gökhan Tükek ise katılımcıları Maltepe Belediyesi'nin afetlere karşı eğitim çalışmaları hakkında bilgilendirdi.

KATILIMCI MAHALLE AFET HAZIRLIĞI MODELİ HAYATA GEÇİYOR

Antiquake Projesi Koordinatörü, Harita Yüksek Mühendisi Yelda Ademoğlu Gülkılık ise '2024 yılında Kuzguncuk'ta başlayan çalışma, Altıntepe Muhtarlığı'nın girişimi ve Maltepe Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü'nün desteğiyle Altıntepe'de uygulanmakta olup, bundan sonraki aşamada tüm Maltepe mahallelerine yaygınlaştırılacaktır.' diye konuştu.

Eğitimin ardından katılımcılar Altıntepe Mahallesi Değirmen Yolu Caddesi ve Cihadiye Caddesi'nde saha çalışması yaptı. Evlerin dış cephelerini inceleyen katılımcılar, Doç. Dr. Gerdan yönetiminde yapıların yapısal bozuklukları tespit etti. Binaların dış cephelerinde bulunan ve olası deprem esnasında düşüp zarar verebilecek parçaların risklerini analiz etti.