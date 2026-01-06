ANKARA (İGFA) -MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik operasyonunu sert sözlerle eleştirdi. 'Venezuela'nın Devlet Başkanı Maduro'ya karşı yapılan gayri meşru ve hukuk dışı saldırıyı nefretle, şiddetle ve her yönüyle sadece kınamıyor, hepten lanetliyorum' diyen Bahçeli, 'Bu bir korsanlıktır, haydutluktur' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki yılın ilk grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, küresel sistemin ciddi bir kriz içinde olduğunu belirterek, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik müdahalesini 'gayrimeşru ve hukuk dışı bir darbe' olarak niteledi.

Bahçeli, Maduro'nun eşiyle birlikte gece yarısı zorla ülke dışına çıkarılmasının tarihte benzeri az görülen bir olay olduğunu ifade ederek, 'Bu, dijital çağın yeni sürüm eşkıyalığıdır. Uluslararası hukuk ayaklar altına alınmıştır' dedi. Venezuela'da yaşananları Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişimiyle kıyaslayan Bahçeli, kullanılan yöntemlerin benzerliğine dikkat çekti.

https://twitter.com/MHP_Bilgi/status/2008483389226291330

'ABD EMPERYALİZMİ YENİ BİR YAYILMACILIK PEŞİNDE'

ABD'nin asıl hedefinin Venezuela'nın enerji kaynakları olduğunu savunan Bahçeli, 'Petrol kokusu almış Amerikan emperyalizmi her türlü hukuksuzluğu mubah görmektedir' ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarını da sert sözlerle eleştiren Bahçeli, Venezuela'nın kaderinin yalnızca Venezuela halkı tarafından belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Bahçeli, ABD Kongresi'ne çağrıda bulunarak, Trump yönetiminin uluslararası hukuka aykırı adımlarına son verilmesini ve Maduro'nun ülkesine iade edilmesini istedi.

'DÜNYA SAVAŞIN EŞİĞİNDE' UYARISI

Küresel dengelerin bozulduğunu söyleyen Bahçeli, Tayvan, Gazze, Ukrayna, İran ve Orta Doğu'daki gelişmelerin dünya barışını tehdit ettiğini belirtti. Birleşmiş Milletler'in etkisiz kaldığını savunan Bahçeli, 'Uluslararası hukuk çöp tenekesinin dibindedir' dedi. Gazze'de yaşananları 'soykırım' olarak tanımlayan Bahçeli, İsrail yönetimini ve Başbakan Binyamin Netanyahu'yu sert şekilde eleştirdi. Dünya Yahudi cemaatine çağrıda bulunan Bahçeli, İsrail'in politikalarıyla Yahudi inancının ayrıştırılması gerektiğini söyledi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ'

Konuşmasında iç politikaya da değinen Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. İç cephenin tahkim edilmesinin hayati önemde olduğunu vurgulayan Bahçeli, milli birlik, kardeşlik ve dayanışma mesajı verdi. Suriye'de SDG/YPG'nin tutumunu da eleştiren Bahçeli, Suriye'nin üniter yapısının mutlaka korunması gerektiğini ifade etti. İsrail'in bölgede yeni planlar yaptığını savunan Bahçeli, Türkiye'ye yönelik olası terör faaliyetlerinin ağır bedelleri olacağını söyledi.

MHP lideri Bahçeli, MHP tarafından başlatılan 'Hayırlı Günler Komşum' ve 'Derdin Derdimizdir' programları kapsamında bugüne kadar 81 ilde, 963 ilçede yaklaşık 50 bin ziyaret gerçekleştirildiğini açıkladı. Teşkilatlara teşekkür eden Bahçeli, sahadaki çalışmaların artarak süreceğini belirtti. Konuşmasının sonunda Türkiye'nin 2053 hedeflerine vurgu yapan Bahçeli, '21'inci yüzyılın ikinci çeyreğini Türk milleti lehine çevirmek mümkündür. Süper Güç Türkiye hedefi ulaşılabilirdir' dedi.