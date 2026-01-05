CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, İznik'te esnaf ve mahalle ziyaretleri yaparak yurttaşların sorunlarını dinledi. Yeşiltaş, üreticiyi ve kırsalı güçlendiren politikalar için mücadele mesajı verdi.

BURSA (İGFA) - CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, saha çalışmalarını İznik'te sürdürdü.

İlçe Başkanlığı'nda başlayan programa Parti Meclisi Üyesi Canan Taşer, il ve ilçe yöneticileri ile partililer katıldı. Toplantıda İznik'teki örgütlenme çalışmaları ve önümüzdeki dönemin yol haritası ele alındı. Başkan Yeşiltaş, 'Biz masa başında değil, mahallede, köyde, sokakta siyaset yapan bir partiyiz. İznik'te de örgütümüzle omuz omuza yürümeye devam edeceğiz.' dedi.

Program kapsamında Göllüce Mahallesi'nde esnaf ziyaretleri gerçekleştiren heyet, ekonomik sıkıntıları ve yerel sorunları yerinde dinledi. Altyapıdan ulaşıma, tarımdan sosyal alanlara kadar pek çok başlık not alındı.

Elbeyli Mahallesi'nde köy kahvesinde yurttaşlarla buluşan Başkan Yeşiltaş, artan girdi maliyetleri ve tarımdaki sorunlara dikkat çekerek, 'Bu tablo kader değil. Üreticinin emeğini koruyan, kırsalı güçlendiren bir tarım politikasını hayata geçirmek için mücadele ediyoruz.' ifadelerini kullandı. Ziyaretlerin son durağı Müşküle Mahallesi oldu. Muhtarlıkta yapılan görüşmede mahallenin öncelikli sorunları değerlendirildi.