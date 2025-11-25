ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki grup toplantısında hem iç hem dış politikaya ilişkin kritik mesajlar verdi. Öğretmenlerin sorunlarından İmralı'ya yapılacak komisyon ziyaretine, terörle mücadeleden birlik ve beraberlik çağrısına kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan Bahçeli, 'Türkiye tarihi bir eşiktedir, gün birlik ve dayanışma günüdür' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme damga vuran açıklamalarda bulundu. Konuşmasına partilileri ve toplantıyı takip eden vatandaşları selamlayarak başlayan Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin yurt genelindeki saha çalışmalarını 'olağanüstü bir gayretle' sürdürdüğünü belirtti.

24 Ekim'de başlatılan 'Hayırlı Günler Komşum' ve 'Derdin Derdimizdir' ziyaretlerinin büyük bir başarıyla devam ettiğini söyleyen MHP lideri, 81 il ve 953 ilçede toplam **9 bin 95 program** yapıldığını açıkladı.

'MHP VARSA HUZUR VE GÜVEN VARDIR'

Konuşmasının devamında MHP'nin fikri ve siyasi çizgisini hatırlatan Bahçeli, partinin kurucusu Alparslan Türkeş'in doğumunun 108. yıl dönümünü anarak, 'Türkeş Bey'in iki emaneti olan MHP ve Ülkü Ocakları emin ellerdedir' dedi. Öğretmenliğin 'medeniyet meşalesi' olduğunu vurgulayan Bahçeli, atanamayan öğretmenler, mülakat mağduriyetleri ve kısıtlı kontenjanlar konusunda çözüm çağrısı yaptı.

Bahçeli, 'Ümidim ve dileğim atanamayan tek bir öğretmenimizin kalmamasıdır' diyerek öğretmenlerin sosyal ve ekonomik sorunlarının giderilmesi gerektiğini söyledi.

'TÜRKİYE TARİHİ BİR EŞİKTE'

Türkiye'nin kritik bir dönemde olduğuna dikkat çeken MHP lideri, birlik ve dayanışma çağrısı yaparak, 'Eğer konu Türkiye'nin ali çıkarlarıysa bir yumruk gibi sıkı durmak zorundayız.' dedi.

Bahçeli, muhalefeti ise 'tarih bilincinden yoksun olmakla' suçladı ve Balkan Savaşları'ndan örnekler vererek iç çekişmelerin ulusal kayıplara yol açtığını anlattı.

TERÖRLE MÜCADELE VE İMRALI ZİYARETİ

Konuşmanın en dikkat çekici bölümü terörle mücadele ve TBMM'de kurulan 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu' ile ilgili oldu.

Bahçeli, komisyonun İmralı'ya gitme kararını 'tarihi bir gelişme' olarak nitelendirdi ve MHP adına görevlendirilen Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'a teşekkür etti.

CHP'nin ziyarete katılmama kararını eleştiren MHP Genel Başkanı, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, 'Terörsüz Türkiye hedefini kimse sekteye uğratamayacaktır' dedi.

Bahçeli, gerekirse bu mücadele uğruna bedel ödemeye hazır olduklarını belirterek, 'Türkiye barış ve huzur bulsun, varsın bizim sonumuz darağacı olsun' ifadelerini kullandı.

BİRLİK MESAJI: 'TÜRK-KÜRT KARDEŞTİR'

Konuşmasının ilerleyen bölümünde toplumsal birlik vurgusunu artıran Bahçeli, 'Türk-Kürt kardeştir, araya girmeye çalışan kim varsa kalleştir.' dedi. Ülkenin iç cephesinin sağlam tutulması gerektiğini söyleyen Bahçeli, bölgesel çatışmalar ve küresel gerginlikler nedeniyle Türkiye'nin güçlü bir birliktelik sergilemesinin şart olduğunu ifade etti.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarını 'soykırım ve provokasyon' olarak nitelendiren Bahçeli, ateşkes ihlallerini sert sözlerle eleştirerek, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin ABD'nin hazırladığı planı da 'yeni bir küresel çatışma denkleminin işareti' olarak değerlendirdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, konuşmasını, Türkiye'nin geleceği için birlik içinde hareket edilmesi gerektiğini yineleyerek tamamladı.