AK Parti Bursa İl Kadın Kolları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirdi. İl Kadın Kolları Başkanı İmren Çavuşoğlu, şiddetin her türünün kabul edilemez olduğunu vurgularken, Türkiye'de kadına yönelik şiddetle mücadelenin güçlü bir devlet politikası olarak kararlılıkla sürdüğünü söyledi.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa İl Kadın Kolları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla 81 ilde eş zamanlı yapılan basın açıklamasına katılarak önemli mesajlar verdi. İl Kadın Kolları Başkanı İmren Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada 25 Kasım'ın şiddete karşı toplumsal kararlılığı simgelediğini belirterek, 'Kadına yönelik şiddet insanlık suçudur' dedi.

'KADINA YÖNELİK ŞİDDET İNSANLIK SUÇUDUR'

Çavuşoğlu, Türkiye'de kadına yönelik şiddetle mücadelenin bir iyi niyet beyanı değil, AK Parti iktidarları döneminde 23 yılda oluşturulmuş güçlü bir devlet politikası olduğunu söyledi.

2002'den bu yana hukuki altyapının güçlendirildiğini ve kapsamlı mekanizmaların hayata geçirildiğini ifade eden Çavuşoğlu, açıklamada, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un tarihi bir dönüm noktası olduğu belirterek, elektronik kelepçe, uzaklaştırma kararları, barınma ve psikososyal destek hizmetleri gibi uygulamaların bu kanun sayesinde hızlı şekilde devreye alındığını belirtti.

'KADES UYGULAMASI 9 MİLYONA YAKIN KADINA ULAŞTI'

Sahada yürütülen çalışmaların en önemli örneklerinden biri olan KADES uygulamasının 8 milyon 990 bin kadın tarafından indirildiğini söyleyen Çavuşoğlu, uygulama üzerinden yapılan ihbarlara kolluk ekiplerinin ortalama 6 dakika içinde müdahale edildiğini belirtti.

Açıklamada, ŞÖNİM'lerin barınma, rehberlik, psikososyal destek ve hukuki yönlendirme gibi hizmetleri 7 gün 24 saat sunduğu ifade edildi. Kadın konukevlerinin ve ilk kabul birimlerinin de şiddet mağduru kadınlara güvenli bir sığınak sağladığı vurgulandı. ASDEP kapsamında 208 binden fazla hanede yüz yüze bilgilendirme görüşmesi yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı tarafından açıklanacak olan 5. Ulusal Eylem Planı ile dijital şiddet, risk analizi, erken uyarı sistemleri ve izlenebilir politikaların odak noktası olacağı yeni bir dönemin başlayacağı belirtildi. Kadın istihdamının ve sosyal hayata katılımın artırılmasının şiddetle mücadelenin önemli bir parçası olduğu vurgulandı.

Kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 36,6'ya, orta ve üst düzey yönetici oranının %20'nin üzerine çıktığı; parlamentodaki kadın temsil oranının ise yüzde 20 seviyelerinde olduğu aktarılırken, kadın girişimcilerin oranının yüzde 18'e ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

'KADINA YÖNELİK ŞİDDET EVRENSEL BİR SORUNDUR'

İl Kadın Kolları Başkanı İmren Çavuşoğlu, Gazze, Doğu Türkistan ve Ukrayna gibi bölgelerde kadın ve çocuklara yönelik saldırıları kınayarak uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı. Kadına yönelik şiddetin dünyanın her yerinde reddedilmesi gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, toplumsal dönüşüm için erkeklerin desteğinin kritik olduğunu belirterek, evde, iş yerinde ve sosyal medyada kadına yönelik her türlü şiddete karşı sessiz kalınmaması gerektiğini kaydetti. Çavuşoğlu, hiçbir kadının kendisini çaresiz hissetmediği bir Türkiye için mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek, 'Bu topraklarda kadına yönelik şiddet tamamen sona erene kadar durmayacağız. Tüm kadınlara sesleniyoruz: Yalnız değilsiniz' çağrısında bulundu.