Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) yurtiçi ve yurtdışından ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi heyeti ve Uluslararası Balkan Tarım Kongresi'nden katılımcıları ağırlayan BAÇEM'de modern uygulamalar ve çalışmalar yerinde incelendi.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) modern uygulamalar ve çalışmalarıyla ilgi çekiyor. BAÇEM'in çalışma modeli ve uygulamalarını yerinde görmek isteyen Bursa Büyükşehir Belediyesi heyetinin yanı sıra Balıkesir Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen Uluslararası Balkan Tarım Kongresi'ne katılanlar da BAÇEM'de teknik gezi gerçekleştirdiler. Bölgesel tarıma ve eğitim faaliyetlerine katkı sunan BAÇEM'in Türkiye'ye örnek olan çalışmaları da dikkat çekti.

UYGULAMALI ALAN GEZİLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Balıkesir Üniversitesi ev sahipliğinde, 'Üniversiteler Birliği' çatısı altında düzenlenen Uluslararası Balkan Tarım Kongresi kapsamında, öğrenciler ve uzman eğitmenler Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'ni ziyaret ettiler. Arıcılıktan ipekböceği yetiştiriciliğine, bitkisel ve hayvansal üretimden veterinerlik bilimlerine, gıda bilimi ve gıda mühendisliğine kadar uzanan geniş bir araştırma yelpazesine sahip kongrede, akademik bildirilerin yanı sıra uygulamalı alan gezileri de gerçekleştirildi. Ziyaretçilere; eğitim, üretim ve araştırma faaliyetleriyle ilgili bilgi verilirken veterinerlik bölümüyle ilişkili projeler ve hayvansal üretimle ilgili çalışmalar da tanıtıldı. Katılımcılar, BAÇEM'in çeşitli üretim alanlarını yerinde inceleyerek merkezin bölgesel tarıma ve eğitim faaliyetlerine olan katkılarını yakından görme fırsatı buldu.

BAÇEM, BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HEYETİNİ AĞIRLADI

Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) geçtiğimiz günlerde Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi ve beraberindeki heyeti ağırladı. Gerçekleştirilen ziyarette, Bursa'da BAÇEM benzeri bir merkez kurulması yönünde fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşmelerde; eğitim, üretim, Ar-Ge faaliyetleri ve destekleme modelleri üzerine değerlendirmeler yapılarak, bu alandaki iş birlikleri ve iyi uygulama örnekleri ele alındı. Ziyaretçiler, BAÇEM'in çalışma modeli ve uygulamalarının Türkiye'ye örnek olduğunu söylerken her şehirde bu tür merkezlerin kurulmasının önemli bir ihtiyaç olduğunu dile getirdiler.