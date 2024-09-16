İçişleri Bakanlığı, B sınıfı ehliyet sahiplerine yönelik önemli bir uyarıda bulundu. Henüz ehliyetlerini yenilemeyenler için son tarih hızla yaklaşıyor. Ehliyetini yenilemeyenler için para cezası yolda.BURSA (İGFA) - Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2025'ten itibaren geçersiz olacağını açıklayan İçişleri Bakanlığı, bu tarihe kadar yenileme yapmayan vatandaşlara 12 bin 978 TL para cezası uygulanacağını belirtti. Türkiye genelinde 3 milyondan fazla sürücünün eski tip ehliyet kullandığı göz önünde bulundurulduğunda, ceza riski altında olan birçok vatandaş var.

SON TARİH 31 ARALIK 2024

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 31 Aralık 2024'e kadar eski ehliyetlerin yenilenmesi gerektiği vurgulandı. Ehliyetlerini yenilemeyen sürücüler için 2025 yılından itibaren geçerli olmak üzere ağır cezalar uygulanacak. Bakanlık, bu sürecin hem daha güvenli bir trafik akışı sağlamak hem de ehliyet bilgilerinin güncellenmesi amacıyla başlatıldığını ifade etti. Yeni nesil ehliyetler, sahtecilik ve dolandırıcılık gibi olumsuzlukların önüne geçmek için de yüksek güvenlikli bir yapıya sahip.

"YAPTIRIM GEREKLİYDİ"

Yeni ehliyetlerini çoktan almış olan vatandaşlar, bu düzenlemeyi destekliyor. Fahri Müfettiş İ.K. konu ile ilgili, "Bizler ehliyetlerimizi çoktan yeniledik. Güvenlik ve sistemin düzeni açısından bu uygulama önemli. Yenilemeyenler için böyle bir yaptırımın uygulanması zaten gerekliydi." dedi.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Ehliyet yenileme süreci oldukça basit. E-devlet üzerinden alınan randevu ile en yakın nüfus müdürlüğüne gidilerek, gerekli belgelerle birlikte başvuru yapılabiliyor. Ehliyet yenileme ücreti ise oldukça makul seviyelerde tutulmuş durumda. Başvuruların yoğunluğa bağlı olarak artacağı göz önüne alındığında, işlemleri son günlere bırakmamak sürücüler açısından faydalı olacaktır.