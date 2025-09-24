Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan temasları kapsamında Başbakanlık makamında Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakanı Ali Asadov ile bir araya geldi.AZERBAYCAN (İGFA) - Türkiye ile Azerbaycan arasındaki köklü dostluk ve kardeşlik bağlarının tüm alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da sürüyor.

Ülkede çeşitli temaslarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, heyetler arası gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerinin her geçen gün daha da pekiştiğine dikkati çekerek, Bakü'de Türk Anadolu Lisesinin yeni binasının hizmete açılmasının iki ülke arasında eğitim alanındaki verimli iş birliğinin somut bir örneği olarak değerlendirildiğini kaydetti.

Bakan Tekin'in Karabağ Üniversitesi ile Şuşa, Füzuli ve Ağdam şehirlerindeki ortaokulları ziyaretlerinden duyulan memnuniyet dile getirilirken ziyaret çerçevesinde imzalanan eğitim ve mesleki eğitim alanındaki iş birliği belgelerinin önemine dikkat çekildi.

Görüşme sırasında, özellikle mesleki eğitim alanındaki iş birliğinin mevcut durumu ve geleceği, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin faaliyetleri ve karşılıklı ilgi odağındaki diğer konular da ele alındı.