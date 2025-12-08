İstanbul Valiliği, Çekmeköy'de narkotik arama operasyonu sırasında polis ekiplerine ateş açıldığını, bir özel harekât polisinin ağır yaralandığını ve saldırganlardan birinin ölü ele geçirildiğini duyurdu.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valiliği, 8 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 07.30 sıralarında Çekmeköy Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde polis ekiplerine yönelik silahlı saldırı gerçekleştiğini açıkladı. Narkotik amaçlı arama sırasında bir adresten güvenlik güçlerine ateş açıldığı, ekiplerin meşru müdafaa kapsamında karşılık verdiği belirtildi.

Çatışmada Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Emre Albayrak ağır yaralandı. Yaralı polis memurunun hastanede tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Valilik, saldırıyı gerçekleştiren R.A. (35) isimli şüphelinin çıkan çatışmada öldürüldüğünü, Ç.A. ve C.A. adlı iki kişinin ise sağ olarak yakalandığını açıkladı. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiği ifade edildi.