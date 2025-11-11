Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelirken Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri uçağa ilişkin üzüntüsünü dile getirdi ve enkaz çalışmalarının koordineli şekilde sürdüğünü açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Medeniyetimizde Şehir ve Mekân Temalı Şehircilik Zirvesi ve Kentkırım Sergisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, 'Bugün Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan C130 tipi askeri uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü bilgisini derin bir üzüntüyle öğrendik' ifadelerini kullandı.

Enkaza ulaşma çalışmalarının ilgili ülke makamlarıyla koordineli şekilde yürütüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin' diyerek olayda hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletti.

https://twitter.com/iletisim/status/1988237575983599867

Hatırlanacağı gibi Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı da kazayla ilgili arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurmuştu.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran da, arama kurtarma çalışmalarının ivedilikle başlandığını kaydederek, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, sadece resmî kurumlarımızın açıklamalarının dikkate alınması ve teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması önem arz ettiğinin altını çizdi.