İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada düzenlenen geniş kapsamlı operasyonlarda 352 kilo uyuşturucu ve 4 milyon 158 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiğini duyurdu.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 72 ilde yürütülen uyuşturucu operasyonlarının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Son bir haftadır devam eden çalışmalarda 352 kilogram uyuşturucu madde ve 4 milyon 158 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, toplam 970 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar; Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesiyle, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve il emniyet müdürlüklerine bağlı narkotik ekiplerince gerçekleştirildi. Çalışmalara 1.487 ekip, 3.712 personel, 14 hava aracı ve 52 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Antalya, Bursa, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın da aralarında bulunduğu 72 ilde yapılan operasyonlarla uyuşturucu ağlarına ağır darbe vuruldu.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında 'Uyuşturucu insanlığın en büyük düşmanıdır. Zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum' ifadelerine yer verdi.