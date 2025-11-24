İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ayasofya-i Kebir Camii'ndeki restorasyon sırasında zeminin tahrip edildiği ve iş makineleriyle yapıya zarar verildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında Ayasofya-i Kebir Camii'nde yürütülen restorasyon çalışmalarında 'zeminin tahrip edildiği' ve 'iş makineleriyle yapıya zarar verildiği' yönünde paylaşılan iddialar, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı. Merkez, söz konusu söylemlerin dezenformasyon içerdiğini belirtti.

Açıklamaya göre, Ayasofya'nın gelecek nesillere sağlam şekilde aktarılması için 2023 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları, Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Bilim Heyeti ve Koruma Kurulu onaylarıyla, tamamen bilimsel yöntemler ışığında yürütülüyor.

'DEPREM GÜVENLİĞİ İÇİN KUBBE KAPLAMASI YENİLENİYOR'

Deprem dayanımını artırmak amacıyla ana kubbenin kurşun kaplamalarının yenilenmesi ve iç mekânın korunması için kubbenin geçici çelik konstrüksiyonla kapatılması yönündeki kararın Bilim Heyeti tarafından alındığı aktarıldı. Bu sistemi taşıyacak 43,5 metre yüksekliğindeki dört ana kolonun yerleşimi de bilimsel değerlendirmeler doğrultusunda belirlendi.

ZEMİN TESTLERİ TAMAMLANDI: 'EN AĞIR ARACIN YÜKÜ 6 TON, ZEMİN KAPASİTESİ BUNUN KATLARI ÜZERİNDE'

Çelik malzemelerin taşınması için iş makinesi kullanımının zorunlu olduğunun altı çizilen açıklamada; zeminde statik hesaplar, yükleme testleri, zemin sınıfı analizleri ve georadar taramalarının yapıldığı belirtildi. Bu çalışmalar sonucunda zeminin taşıma kapasitesi m² başına 25 ton olarak ölçülürken, bunun üzerine metrekare başına 30 ton taşıyabilen özel bir sistemin kurulduğu kaydedildi. Restorasyon sürecinde kullanılacak en ağır araçların zemine uyguladığı yükün ise yalnızca 6 ton olduğu ifade edildi.

ÖZGÜN MERMERLERİ KORUMAK İÇİN ÖZEL PLATFORM

Girişten iç mekâna kadar uzanan alanda özgün mermerlerin zarar görmemesi için prekast, ahşap ve çelik elemanlarla güçlendirilmiş bir platform oluşturuldu. Harimdeki mermer döşemeler belgelenirken, tüm zemin testleri tamamlandı.

İş makinelerinin hareket edeceği bölgelerde, yükü yayarak mermeri koruyan çok katmanlı geçici döşeme sistemi uygulandığı açıklandı. Zemine sırasıyla keçe, kum, kontra, ahşap karkas, XPS, ses şiltesi ve baklava saç yerleştirildiği belirtildi. Ayrıca egzoz gazının mekâna yayılmaması için duman emici sistemler kullanılıyor.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ayasofya'da yürütülen tüm çalışmaların yapının güvenliğini sağlamak ve özgünlüğünü korumak amacıyla Bilim Heyeti denetimi altında, yüksek hassasiyetle yapıldığının altını çizdi. Açıklamada, 'Yapılan işlemler Ayasofya'ya zarar değil, Ayasofya'nın güçlendirilmesi ve korunması içindir.' ifadeleri yer aldı.