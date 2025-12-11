Yıldırım Belediyesi'nin, spora ve sporcuya yaptığı yatırımlar meyvelerini vermeye devam ediyor.

BURSA (İGFA) - 6-7 Aralık tarihlerinde Romanya'nın Bükreş şehrinde düzenlenen Kyokushin Karate Avrupa Kupası'na Yıldırımlı sporcular damga vurdu.

Yıldırım Belediyesi Spor Kulübü 6 sporcu ile katıldığı organizasyondan 3 madalya ile ayrıldı. Yıldırımlı sporculardan Selim Süzüçen Avrupa Şampiyonu olurken, Eren Şorakpınar Avrupa ikincisi, Bilunida Koç ise Avrupa üçüncüsü olarak büyük başarıya imza attılar.

BAŞKAN YILMAZ'DAN TEBRİK

Kyokushin Karate Avrupa Kupası'nda Yıldırım'ı başarıyla temsil eden sporcuları kutlayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Avrupa Şampiyonu olan Selim Süzüçen'i, Avrupa ikincisi olan Eren Şorakpınar'ı ve Avrupa üçüncüsü olma başarısı gösteren Bilunida Koç'u kutluyor; antrenörlerimizi ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Spora ve sporcuya desteğimiz artarak devam edecek; Yıldırım'ı her alanda olduğu gibi sporda da marka bir ilçe haline getirme hedefimizden asla vazgeçmeyeceğiz' ifadelerini kullandı.