İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen 'Dünya Metropol Zirvesi'nde (10. EMA Forumu) kentlerin geleceğini şekillendirecek önemli kararlara imza atılırken, konut krizi, iklim uyumu, dijital dönüşüm ve su yönetimi gibi küresel sorunlara ortak çözümler arandı. Zirvede alınan kararla, 2026 Avrupa Metropol Forumu'nun Bursa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

BURSA (İGFA) - Avrupa'nın önde gelen metropol kentleri ve bölgelerini temsil eden liderleri bir araya getiren Avrupa Metropol Forumu'nun (10. EMA Forumu) düzenlediği 'Dünya Metropol Zirvesi, İspanya'nın Barselona kentinde başladı.

14-17 Ekim tarihleri arasında yapılan zirve, metropol yönetimlerini geleceğe hazırlayarak '2030 sonrası küresel kentsel gündemin' şekillenmesine katkı sunmayı hedefliyor. Zirve kapsamında dünyanın dört bir yanından belediye başkanları, metropol liderleri ve siyasi temsilciler bir araya gelerek konut krizi, kapsayıcı hareketlilik, iklim uyumu, dijital dönüşüm ve su yönetimi gibi öncelikli alanlarda ortak çözümler geliştiriyor. Zirvenin ana teması ise küresel ölçekte kentleri derinden etkileyen konut krizi olurken, su krizi ile dijitalleşme ve yapay zeka konuları da alt temalar olarak ele alınacak.

2026'DA ZİRVEYE BURSA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Toplantıda forumun 2026 yılı ev sahipliği konusu da görüşüldü. MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in teklifi üzerine önümüzdeki yıl EMA Forumu'nun MBB tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

SİYASİ TEMSİLCİLERLE ÜST DÜZEY TOPLANTI

Başkan Mustafa Bozbey, zirvenin ilk günü Barselona Belediye Başkanı Jaume Collboni'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Siyasi Temsilcilerle Üst Düzey Toplantı' oturumuna katıldı. Metropol yönetişimi, konut krizi ve iş birliği mekanizmalarının görüşüldüğü toplantıda, Başkan Bozbey tarafından Marmara Bölgesi'nin metropol ölçeğinde yaşadığı sorunlar ve çözümler dile getirildi.

Toplantının ikinci günü yapılan 'Metropol yönetimi ve konut politikaları' temalı açılış programında konuşan MBB Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 6 büyükşehir ve 25 milyonu aşkın nüfusa ev sahipliği yapan Marmara Bölgesi'ni temsil ettiğini hatırlattı.

Marmara'nın Türkiye ve bölge için önemini anlatan Başkan Bozbey, 'Osmanlı İmparatorluğu'nun üç başkenti Bursa, Edirne ve İstanbul'a ev sahipliği yapan Marmara Bölgesi, geçmişte olduğu gibi bugün de doğu ile batı arasında güçlü bir köprüdür. Limanları, boğazları, ulaşım hatları ve üretim merkezleriyle Marmara, Avrupa ile Asya arasında bir geçit; küresel ticaretin, üretimin ve hareketliliğin kavşak noktasıdır. Marmara'nın geleceğini konuşmak, aslında Akdeniz Havzası'nın ve Avrupa'nın geleceğini konuşmaktır' dedi.

'ORTAK HAREKET ETMEK BİR ZORUNLULUKTUR'

Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj krizi, yapılan çalışmalar ve yapılması gerekenler hakkında da bilgi veren Başkan Bozbey, MBB'nin 200 üyesiyle konut krizinden iklim risklerine, dijital uçurumdan sosyal eşitsizliklere kadar birçok ortak meseleyi ortak vizyonla ele aldıklarını belirtti. 3.3 milyon nüfusa sahip Bursa'nın Marmara'nın İstanbul'dan sonra ikinci, Türkiye'nin ise dördüncü büyük metropol kenti olduğunu hatırlatan Başkan Bozbey, 'Hem üretimin hem yaşam kalitesinin hem de kültürel mirasın dengelendiği bir kent modelidir. Ancak şunu da biliyoruz ki hiçbir kent; konut krizini, iklim risklerini ya da dijital uçurumu tek başına aşamaz. Ortak hareket etmek artık bir tercih değil, bir zorunluluktur. Sorunlarımızı, stratejik politika önerilerimizi ve dayanışma çağrımızı ulusal ve uluslararası kurumlar nezdinde görünür kılmak hepimizin sorumluluğudur' diye konuştu.

'BİR SONRAKİ EMA FORUM'A BURSAMIZDA EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ'

Deprem riski ve iklim krizinin gölgesinde yaşayan Marmara halkı için, konut güvenliğinin aynı zamanda yaşam hakkı olduğunu ifade eden Başkan Bozbey, 'Biz bu yüzden, hem afetlere dayanıklı hem de insana yakışır yaşam çevreleri kuruyoruz. Küresel ölçekte adil, kapsayıcı ve dirençli kentlerin geleceği, tıpkı Marmara örneğinde olduğu gibi, bölgesel dayanışmadan geçiyor. Bu nedenle sizleri, Marmara'nın kalbi olan Bursa'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız. Bir sonraki EMA Forum'a Bursamızda ev sahipliği yapmaya hazırız. Birlikte düşünmek, birlikte üretmek, birlikte iyileştirmek için' dedi.