Karabağlar Belediyesi'nin 2026 Mali Yılı Bütçesi, belediye meclisinde yapılan görüşmelerin ardından oy çokluğuyla kabul edildi. Kabul edilen bütçeye göre, 2026 yılı gider bütçesi 5 milyar TL, gelir bütçesi 4 milyar 675 milyon TL, borçlanma tutarı ise 325 milyon TL olarak belirlendi.

İZMİR (İGFA) - Ekim ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumunda görüşülen bütçe, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay'ın başkanlığında yapıldı. Başkan Kınay, 'Yaptığımız her planın ve harcadığımız her kuruşun sonuna kadar arkasındayız.' diyerek, bütçenin temel hedefinin hizmette sürdürülebilirlik olduğunu vurguladı.

Meclis oturumunda yapılan eleştirilere yanıt veren Başkan Kınay, yeni bütçe sistemiyle ilgili olarak 'Maliye Bakanlığı tarafından yeni bir bütçe sistemine geçildi. Bu yıl sistemin ilk defa uygulamaya geçmesi nedeni ile Bakanlık Kılavuzundan öngördüğü şekliyle 2024-2025 yılları ile ilgili değerler 0 olarak geçilmiştir. Borcun '0' gösterilmesi, değerlerin değiştirilmesi mümkün değildir. Tamamen bakanlık onaylı bir süreç olan bütçe tekniği ile ilgili değerlendirme yaparken mevzuat kılavuz ve yasal süreci bilerek konuşmak gerekir. Konuşmalarda sık sık 'şu kadar hedef gösterildi, bu kadar yapılmış' deniyor. Doğru, ancak bunlar 8 aylık değerlendirmelerdir. 2025 yılının nihai hedef gerçekleşme değerlendirmesini bildiğiniz gibi 2026 Nisan ayında yapacağız' diye konuştu.

Personel giderlerine de değinen Kınay, 'Personel giderleri toplam bütçenin yüzde 60'ına denk geliyor. Kadrolu işçiler, memurlar ve şirket personelleri bu kapsamda yer alıyor. Göreve geldiğimizden bu yana personel artışımız olmadı; emekliliklerden dolayı azalma oldu, işten çıkarma yaşanmadı. Personel ücretleri SGK kesintileriyle birlikte değerlendirilecektir' ifadelerini kullandı.

'51 HİZMET ARACI ALDIK. 40 MİLYON TL TASARRUF ETTİK'

Araç alımlarıyla ilgili eleştirilere yanıt veren Başkan Kınay, belediye filosunun tamamen yenilendiğini belirterek 'Biz sadece binek araç değil, birimlerimizin ihtiyacı doğrultusunda 51 adet hizmet aracı aldık. Bu araçların 5'i binek araç, diğerleri ise kamyonet, panelvan ve benzeri hizmet araçlarıdır. Daha önce kiralama yöntemiyle kullanılan araçlar yerine bu alımları yaparak, 2025 yılında yaklaşık 40 milyon TL harcanan hizmet araç giderlerinde 2026 yılı için 40 milyon TL tasarruf sağlamış olacağız. Böylece belediyemiz tamamen kendi hizmet araçlarıyla çalışmalarını sürdürecek. Bu tasarrufla birlikte 2026 yılında yeni iş makineleri, hizmet araçları, yıkama araçları ve çöp kamyonlarını da filomuza dahil edeceğiz. Her kuruşun hesabını yapıyoruz.'

Demokrasi Üniversitesi alanıyla ilgili sürece de değinen Başkan Kınay, geçmiş dönemden gelen davaların ve planlama uyuşmazlıklarının sürdüğünü hatırlatarak 'Göreve geldiğimiz günden bu yana kentsel dönüşüm alanları ile ilgili Bakanlık kurumlarla işbirliği içinde sorunları çözmek için çağrılar yaptık, ancak henüz resmi bir yanıt almadık. Biz kurumlarla kavga etmek istemiyoruz. Karabağlar halkının yararına olacak her çalışmada işbirliğine hazırız. 540 hektarlık alanda kentsel dönüşüm önceliğimizdir. 16 yıldır süren bu sorunun çözümü için TOKİ ve ilgili kurumlarla ortak masada buluşmamız gerekiyor. Tüm mücadelemiz Karabağlar içindir' dedi

'KARABAĞLAR'IN KONUŞULMASINI İSTERİM'

Konuşmasının sonunda meclis üyelerine birlik ve dayanışma çağrısında bulunan Başkan Kınay, 'Belediye Başkanı olarak Karabağlar'ın konuşulmasını isterim. Eksiklerimiz varsa birlikte düzeltelim. Kırgınlıklar, kızgınlıklar, her gün yaşadığımız tartışmalar... Biz böyle bir tablo istemiyoruz. Eleştiren ama aynı zamanda dinleyen olmak zorundayız. Kavgaya, gürültüye ve gereksiz tartışmalara asla izin vermeyeceğim' diyerek sözlerini noktaladı.