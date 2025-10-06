Avrupa Türk Futbol Federasyonu (ATFF) ile Alman Futbol Federasyonu (DFB) Baden-Württemberg eyalet temsilciliği, 6 aydır yürüttükleri ortak proje kapsamında Türk kökenli genç futbolculara yeni fırsatlar sunuyor. Ortak çalışmalar sonucunda iki genç futbolcu DFB altyapısına kazandırıldı.

Mesut IŞIK / İSTANBUL (İGFA) - Avrupa Türk Futbol Federasyonu (ATFF) ile Alman Futbol Federasyonu (DFB) Baden-Württemberg eyalet temsilciliği arasında yürütülen iş birliği, Türk kökenli gençlerin futbol gelişiminde önemli bir dönüm noktası oldu.

Yaklaşık 6 aydır süren ortak proje, U12-U15 yaş gruplarındaki genç futbolcuları kapsıyor ve onların hem Alman hem Türk futbol sistemine kazandırılmasını hedefliyor.

ATFF Genel Başkanı Ayhan Yıldız liderliğinde yürütülen proje kapsamında, her iki haftada bir DFB antrenörleriyle ortak antrenmanlar ve teknik değerlendirmeler gerçekleştiriliyor.

ATFF Avrupa Teknik Direktörü Erol Koloğlu ve DFB teknik ekibi, genç futbolcuların hem teknik hem taktik hem de mental açıdan gelişimine katkı sunuyor.

ATFF Genel Başkanı Ayhan Yıldız, projenin geldiği noktadan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, amaçlarının çocukların yalnız olmadığını hissettirmek olduğunu ifade etti. 'Onlara futbol eğitiminde, okul hayatında ve kişisel gelişimlerinde destek oluyoruz' diyen Yıldız, 'DFB ile yaptığımız bu iş birliği sayesinde iki genç futbolcumuzu Alman futbol sistemine kazandırdık. Ayrıca geleceğe yönelik olarak bir 'genç yetenek havuzu' oluşturduk. Bu havuz sayesinde Avrupa genelindeki yetenekli çocuklarımızı yakından takip ediyoruz' diye konuştu.

Bu arada hafta sonu Stuttgart'ta düzenlenen ortak turnuva ise büyük ilgi gördü. Turnuvada çok sayıda genç futbolcu sahaya çıkarak performans sergiledi. Teknik heyetler, oyuncuların son durumlarını analiz ederek bireysel gelişim raporları hazırladı.

ATFF ile DFB Baden-Württemberg'in bu iş birliği, ilerleyen dönemde Berlin başta olmak üzere Almanya'nın farklı bölgelerine de yayılacağı bildirildi. ATFF'nin Filderstadt'taki genel merkezinde her hafta düzenlenen antrenör eğitim toplantılarıyla, iki federasyon arasındaki teknik uyumun daha da güçlenmesi hedeflendi.