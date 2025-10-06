Gaziantep'te 15 ilden, 64 kulüp ve 230 sporcunun katılımıyla düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası'nda, Midyat Belediyesi Spor Kulübü sporcuları büyük bir başarıya imza attı. Tenis branşında mücadele eden temsilcilerimiz, finale yükselerek bölge ikincisi oldu.

MARDİN (İGFA)- Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyoanası'nın büyük final müsabakası, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil ve çok sayıda protokol üyesinin katılımıyla gerçekleşti.

Final karşılaşmasının ardından sporcularımıza ödülleri, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitim, Gençlik ve Spor Daire Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdal ile Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Av. Ömer Alper Köroğlu tarafından takdim edildi.

Midyat Belediyesi Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, 'Bu gurur verici başarıda emeği geçen başta Eser hocamız olmak üzere tüm sporcu kardeşlerimize ve destek veren herkese teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz' denildi.

Midyatlı gençlerin elde ettiği bu önemli derece, ilçemizin spor alanında yükselen potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.