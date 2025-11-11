Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 87. yıl dönümünde Efes Selçuk Kent Belleği'nde sevdiği şarkılar ve şiirlerle anıldı.

İZMİR (İGFA) - Atatürkçü Düşünce Derneği Selçuk Şubesi ve Efes Selçuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü emekçilerinin ortaklaşa hazırladığı 'Şiirlerde Sen, Şarkılarda Sen' şiir ve müzik dinletisi Efes Selçuklu vatandaşların katılımıyla Selçuk Efes Kent Belleği'nde gerçekleşti. Etkinlikte Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılar söylenirken, katılımcılar zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı.

KERİM AKGÜNEŞ: IŞIĞIN VATAN TOPRAĞI ÜZERİNDEN EKSİK OLMASIN

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Atatürkçü Düşünce Derneği Selçuk Şubesi Kerim Akgüneş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirleriyle ve devrimleriyle ölümsüz bir lider olduğuna vurgu yaparak; Özgürlüğümüzün garantisi koskoca cumhuriyet varken, ilkeleri bir güneş gibi önümüzü aydınlatırken, vatan toprağının üzerinde al bayrağımız gökleri yırtarcasına dalgalanırken, dahili ve harici tehlikelerde muhtaç olduğumuz kudretin damarlarımızda akan asil kanda olduğunu işaret edecek kadar bize yakınken, ben Atatürk'ü hiç görmedim diyebilir misiniz? Atatürk, Nutuk'un sonunu 'Ne Mutlu Türküm Diyene' sözüyle bitirmiş olsa da aslında ondan sonra birkaç cümle daha yazar; 'Bu söylediklerimin hakikat olduğu gün, senden ve bütün medeni beşeriyetten dileğim şudur. Beni hatırlayınız' : Sana asla elveda demedik, demeyeceğiz. Çünkü milleti için her şeyini feda edene veda edilmez. Sen çok yaşa Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Işığın, hayatını adadığın bu vatan toprağı üzerinden sonsuza dek eksik olmasın Türk milletinin asil ve korkusuz babası. Hep varsın, var olacaksın...' dedi.

ATATÜRK, ZAMAN GEÇTİKÇE KIYMETİ DAHA FAZLA ALGILANAN BİR LİDERDİR

Atatürk'ün ileri görüşlü bir lider olduğuna vurgu yapan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; 'Uzaklaştıkça özlenen, zaman geçtikçe kıymeti daha da fazla algılanan, unutulmayan, sadece anlaşılan, anlaşıldıkça da aslında değerlerinin ne kadar kıymetli olduğunu hepimizin özümsediği ve yaşamımızın bir parçası haline getiren edebi, tek ve vazgeçilmez liderimizdir Mustafa Kemal Atatürk. Koca bir milletin öğretmeni. O öğretmen öyle bir öğretmen ki sadece hitap ettiği nesle değil, aradan geçen yüzlerce yıla rağmen her birimize tek tek, tekrar tekrar öğreten bir lider. 'Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir' dediğini hep beraber kanımızın son damlasına kadar yaşayarak öğreniyoruz. 'Adalet mülkün, devletin temelidir' dediğini şu an hep beraber yaşıyoruz. Eşitliğin, bağımsızlığın, özgürlüğün ne demek olduğunu biz bu ülkede onun cümlelerinde arayarak ışık bulmaya çalışıyoruz. 'Bağımsızlık bizim için çok kıymetlidir' diyen liderin şu an da ekonomik bağımlılığımızın hepimizi getirdiği son raddeyi görüyoruz. Yıllar sonrasını büyük bir öngörü ile fark edip de dahili ve harici düşmanlarımıza dikkat etmemiz gerektiğini yıllar öncesinde bize söyleyerek uyardıysa işte o yüzden her kim olursa olsun herkes bilsin ki, bir cümle kurabiliyorsak bu ülkede hala daha, her şeye rağmen yüksek sesle seslenerek söyleyebiliyorsak o tek ve gerçek liderimiz sayesindedir. Ruhu şad olsun' dedi.

EFES SELÇUK ATATÜRK MÜZESİ'Nİ HAK EDİYOR

Çamlık Atatürk Evi'nin Efes Selçuk'a kazandırılması ile ilgili çağrısını bir kez daha dile getiren Başkan Sengel; 'Biz 2019 yılının temmuz ayından bu yana gerek valilik makamı gerekse Milli Emlak olmak üzere her türlü makama Çamlık Atatürk Evi'nin Efes Selçuk Belediyesi'ne tahsis edilmesi, bu şekilde bir restorasyonun yapılması eğer mümkün değilse bu değerin yeniden kazandırılması için defalarca yazı yazdık. Bir türlü bir sonuç alamadık. Valilik YİKOB payı ile kendisinin yapacağını söyledi, biz de bundan çok memnun olduk. Üzerinden dört yıla yakın bir zaman geçmesine rağmen herhangi bir geri dönüş olmadı. Biz defalarca yazı yazmaya, bu konuda sesimizi yükseltmeye devam ediyoruz. Efes Selçuk'un bir yurttaşı olarak bu konuda sesimizi yükseltmemize vesile olun. Efes Selçuk bir Atatürk Müzesini hak ediyor' dedi.

Yapılan konuşmaların ardından belediye emekçileri okudukları şiirler ve şarkılarla büyük beğeni topladı. Ayrıca Efes Selçuk'un çocukları 10 Kasım'a özel zeybek ve küçük bir tiyatro gösterisi sundu. Engelsiz Yaşam Merkezi'nin engelsiz çocukları ise okudukları şiirlerle katılımcılara duygulu anlar yaşattı.