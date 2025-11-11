Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antikkapı A.Ş.'nin ilgi odağı markaları Antik Köfte Ekspres ve Taze Kruvasan&Kahve, Gebze Millet Bahçesi'nin şehirden uzak huzurlu atmosferinde hizmete başladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte yapımını tamamladığı Gebze Millet Bahçesi, doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ederken, Antikkapı A.Ş.'nin sevilen markaları Antik Köfte Ekspres ve Taze Kruvasan&Kahve ise buradaki hizmetine başladı.

Böylece Gebze Millet Bahçesi, vatandaşlar için haftanın her günü ziyaret edilebilecek ideal bir sosyal yaşam alanına dönüştü.

ANTİK KÖFTE EKSPRES, GEBZE'YE LEZZET SUNUYOR

Antikkapı A.Ş.'nin Kocaeli'nin birçok noktasında büyük beğeni kazanan markası Antik Köfte, Gölcük Değirmendere'den sonra şimdi de Antik Köfte Ekspres konseptiyle lezzet ve kaliteyi Gebze Millet Bahçesi'ne taşıdı. Zengin menüsüyle kahvaltıdan akşam yemeğine kadar geniş bir yelpazede lezzet sunan Antik Köfte Ekspres; ızgara köfte, sucuk, tavuk, hamburger gibi ana yemek çeşitlerinin yanı sıra salata, tatlı ve içecek alternatifleriyle her damak tadına hitap edecek.

MİLLET BAHÇESİ'NE YENİ MOLA NOKTASI

Gebze Millet Bahçesi'nde hizmet vermeye başlayan bir diğer Antikkapı markası Taze Kruvasan&Kahve; mis kokulu kruvasanları, taze tatlı çeşitleri ve özenle hazırlanmış kahve menüsüyle konuklara günün her anında lezzetli bir mola sunuyor. Ziyaretçiler, doğayla iç içe bu özel atmosferde hem dinlenme hem de keyifli sohbetlerin tadını çıkarırken, Gebze Millet Kütüphanesi'nde sessiz ve konforlu bir ortamda ders çalışan öğrenciler ise aynı zamanda lezzetli molalar verebiliyor.

GEBZE'DE NEFES ALDIRAN CAZİBE NOKTASI

Özenle hazırlanmış alanları ve kapsamlı menüsü ile hem ailelerin hem gençlerin keyifle tercih ettiği bir adres olan Gebze Millet Bahçesi, haftanın her günü Antik Köfte Ekspres şubesi ile 08.00-23.00 saatleri arasında; Taze şubesi ise 10.00-22.00 saatleri arasında hizmet verecek.