ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarının devam ettiği süreçte işçi tarafını temsilen TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ile işveren tarafını temsilen TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'u kabul etti.

Görüşmede, komisyon sürecinin işleyişi, işçi ve işveren beklentileri ile yeni dönem asgari ücret belirleme çalışmalarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

'SOSYAL DİYALOG MEKANİZMASINI GÜÇLENDİRMEYİ ÖNEMSİYORUZ'

Bakan Işıkhan, kabul sonrası yaptığı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu sürecinin tüm taraflarla istişare içinde ilerleyeceğini belirterek, 'Süreç boyunca sosyal diyalog mekanizmasının güçlendirilmesini önemli görüyoruz.' dedi. Asgari ücret belirlenirken hem çalışanların alım gücünün korunmasının hem de istihdamın ve makroekonomik dengelerin gözetileceğini vurgulayan Bakan Işıkhan, komisyonun çalışmalarını bu ilke doğrultusunda sürdüreceğini söyledi.

Bakan Işıkhan, görüşmelerin çalışma hayatına olumlu katkılar sağlamasını dileyerek, 'Sürecin işçilerimiz ve işverenlerimiz başta olmak üzere çalışma hayatımız ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısını 18 Aralık Perşembe günü yapacağını duyurdu.