Yeşim Salkım, Asena ve Murat Başaran, önceki gece Ataşehir Masal'da aynı sahnede buluştu.

İSTANBUL (İGFA) - Yeşim Salkım, yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği İbo Show yılbaşı yayınına katılarak 23 yıl aradan sonra İbrahim Tatlıses ile aralarındaki küslüğü bitiren Asena'ya 'Seninle aynı kaderi paylaşıyoruz. Asena, bu hareketiyle tüm kadınların sesi oldu. Tanıtımı izledim, tavrın, tarzın ve tevazunu gördüm, seninle gurur duydum' diye konuştu.

Murat Başaran ise arkadaşı Asena'ya 'Ben de o kısacık görüntüyü izledim. Yılbaşı reytinglerini şimdiden merak ediyorum. Seni de duruşundan dolayı tebrik ediyorum, yolun açık olsun' dedi.

Kendi sahnesi bittikten sonra dostlarını dinlemek için seyircilerin arasında olan Asena da, sahneye çağırılıp bunları duyunca onlara sarılarak teşekkür etti.