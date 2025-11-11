Kayseri Melikgazi Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi'nin 2025 yılı 2. taksit ödemelerinin başladığını belirterek son günün 1 Aralık Pazartesi günü olduğunu hatırlattı.

KAYSERİ (İGFA)- Bir vatandaş olarak vergi görevinin yerine getirilmesi gerektiğini hatırlatan Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Her yıl iki taksit halinde ödenen Emlak ve Çevre Temizlik Vergisinde 2. taksit ödemeleri başladı. Vergi mükellefleri ödemelerini son gün olan 1 Aralık 2025 Pazartesi gününe kadar gerçekleştirebilecek.

Vergilerini ödemek isteyen vatandaşlarımız, belediyemizin ana hizmet binasında bulunan veznelerden hafta içi 08.30 ile 17.30 arası ödeme yapabilirler. Belediyeye gelme imkânı olmayan vatandaşlarımız ise ebelediye.melikgazi.bel.tr internet adresimizden kredi kartı veya banka kartı ile de ödeme yapabilir. Vergiler Melikgazi'mizde yatırıma dönüşüyor. Melikgazi Belediyesi olarak rekor anlamda birçok hizmeti hayata geçiriyoruz. Emlak borcunu ödeyen tüm duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederim.' dedi.