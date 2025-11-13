KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ilk yurt dışı resmi ziyareti kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) ziyaret ederek Başkan Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi.

ANKARA (İGFA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ilk yurt dışı resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi. İlk ziyaretine Anıtkabir'den başlayan Erhürman, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve heyetiyle bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, 20 şehit nedeniyle Türk halkına başsağlığı dileklerini iletirken, şehit ailelerine sabır temennisinde bulundu.

Görüşmede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkileri 'başka hiçbir iki devlet arasındaki ilişkiyle kıyaslanamayacak kadar özel' olarak nitelendiren Erhürman, iki meclis ve dostluk grupları arasındaki yakın iş birliğine de değinerek, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin TBMM aracılığıyla dünyaya anlatılmasının önemini vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise, Erhürman'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, seçim sonrası yetkililerin birbirlerine yaptığı ilk resmi ziyaretlerin önemine dikkat çekti.

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erhürman TBMM Genel Kurulu'nu gezdi; yetkililerden bilgi aldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın Türkiye'yi ziyareti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile devam edecek.