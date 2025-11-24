Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Susurluk Çataldağ'da öğretmenlere özel yürüyüş programı düzenledi. Etkinliğe ilgi yoğun olurken öğretmenler, Çataldağ'ın muhteşem manzarası eşliğinde güzel bir gün geçirdi.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Susurluk Çataldağ'da öğretmenlere özel doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kentteki fedakar öğretmenler için Balıkesir Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen yürüyüş Beden Eğitimi ve Milli Eğitim Akut Eğitimi Koordinatörü Volkan Ali Bozdemir ve ekibi eşliğinde gerçekleşti.

Öğretmenlerin moral ve motivasyonunu artırmak, sağlıklı yaşam bilincini desteklemek ve özel günlerinde keyifli bir birliktelik oluşturmak amacıyla düzenlenen yürüyüşe ilgi oldukça yoğundu.

Rehberler eşliğinde güvenli bir parkurda gerçekleşen yürüyüşte öğretmenler, doğayı keşfetme, fotoğraflama ve sağlıklı yaşamı destekleyen aktivitelerde bulunma fırsatı yakaladı.

DOĞA İLE BAŞ BAŞA BİR GÜN

Susurluk Çataldağ'ın temiz havası ve muhteşem manzaraları eşliğinde gerçekleşen yürüyüşte çevre bilinci ve doğa sevgisi temaları ön plana çıktı.

Etkinliğe farklı yaş gruplarından yüzlerce eğitimci katıldı. Çataldağ'ın tertemiz havası, yeşil ormanları ve muhteşem manzarası eşliğinde gerçekleşen yürüyüşte öğretmenler moral depoladı.

Kentin karmaşasından bir günlüğüne uzaklaşan eğitimciler, sadece fiziksel aktivitede bulunmakla kalmayıp bölgenin doğal güzelliklerini de yakından tanıma fırsatı buldu.

Programın sonunda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmayan ve yürüyüşe katılan tüm öğretmenlere teşekkür ederek günün anısına özel olarak hazırlanan hediyeler takdim etti. Eğitimin ve eğitimcilerin her zaman yanında olan ve olmaya devam eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bu etkinlikle 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde anlamlı bir programa imza attı.