Artvin Hopaspor'un olağanüstü genel kurulunda tek listeyle yapılan seçimde başkanlığa Özcan Çakmakçıoğlu seçildi. Yeni yönetim, kulübü kurumsal bir yapıyla başarıya taşımayı hedefliyor.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Hopaspor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulu, Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Atatürk Konferans Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Tek listeyle gidilen seçimlerde Özcan Çakmakçıoğlu, kulübün yeni başkanı oldu.

Divan başkanlığını Gürbüz Akyüz'ün yaptığı kongrede, yönetim kurulu faaliyet raporu, gelir-gider tablosu, denetleme kurulu raporu ve tahmini bütçe okunarak delegelerin onayına sunuldu. Dilek ve temenniler bölümünün ardından yapılan oylamada yeni yönetim güven tazeledi.

Seçimin ardından konuşan Başkan Özcan Çakmakçıoğlu, Artvin Hopaspor'u kurumsal bir kimlikle hak ettiği yerlere taşımak için göreve geldiklerini belirterek, 'Yeni projeler, yeni transferler ve yeni bir heyecanla sezonun ikinci yarısına hazır olacağız. Tribünlerde küfür değil, sporun birleştirici gücünü görmek istiyoruz' dedi. Başkanlık görevini yalnızca bir makam olarak görmediğini vurgulayan Çakmakçıoğlu, bu sorumluluğun Hopa'nın tarihine ve mor-beyaz renklere duyulan sevdanın bir yansıması olduğunu ifade etti.

Yeni dönemde Özcan Çakmaçıoğlu başkanlığındaki Hopaspor'u yönetecek isimler şöyle: Atilla Altunkaya, Doğancan Kibar, Savaş Gazioğlu, Olcay Tosunoğlu, Erdal Yılmaz, Akın Ustabaş, Kağan Şahin, Umut Ekşi, Mustafa Terzi, Ekrem Kabaosmanoğlu, Göksel Cihan, Evren Bakır, Yaşar Balkaya, Hurşit Nuri Demirkaya, Yunus Artar, Fatih Terbiyik, Halil Meral, Hakan Özdemir, Şenol Ustabaş, Ümit Erzincanlı, Yücel Çakmak