BURSA (İGFA) - Basketball Champions League'de (BCL) son 16 takım arasına kalmayı hedefleyen TOFAŞ, play-in eleme turu serisi ilk maçında Fransız temsilcisi Cholet Basket'i konuk ediyor.

Normal sezonda D Grubu'nu 3 galibiyet-3 mağlubiyet ile ikinci sırada noktalayarak play-in eleme turunda saha avantajının sahibi olan Bursa ekibi, bu turda C Grubu üçüncüsü Cholet Basket ile TOP 16'ya kalma mücadelesi verecek. Mavi Yeşilliler taraftarı önünde oynayacağı mücadeleden galibiyetle ayrılarak seride 1-0 öne geçmeyi hedeflerken; Bursa temsilcisinde sakatlığı devam eden Lynn Kidd dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

6 Ocak Salı günü Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak serinin ilk maçı saat 20.00'de başlayacak. Bu önemli karşılaşmayı Portekiz'den Julio Cesar ANAYA FREILE; İtalya'dan Lorenzo BALDINI ve Polonya'dan Michal PROC hakem üçlüsü yönetecek.

Seride ikinci maç 8 Ocak Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.00'de Fransa'da oynanacak. Bu maçlar sonunda seride eşitlik olması durumunda ise kazanan 13-14 Ocak 2026 tarihlerinde Bursa'da oynanacak son maçta belli olacak.

TOFAŞ Basketbol Takımı, play-in eleme turunu geçmesi halinde son 16 turunda B1 (Alba Berlin), F1 (AEK BC) ve H2 (Spartak Office Shoes) vs G3'ün (Karditsa Laponiki) kazananı ile J Grubu'nda yer alacak.