Artvin Kafkas Ahıska ve Batum Dernekleri Konfederasyonu (ARTKAFKON), Bursa'daki tesisinin halı saha ve kafe ruhsatını alarak camia için önemli bir başarıya imza attı.

BURSA (İGFA) - Artvin Kafkas Ahıska ve Batum Dernekleri Konfederasyonu (ARTKAFKON), Bursa'daki tesisinin teknik ve idari süreçlerini tamamlayarak halı saha ve kafe ruhsatlarını resmi olarak aldı.

ARTKAFKON ve Artvin Spor Kulübü Başkanı Rıdvan Kılıçoğlu, bu sürecin Artvin camiasının birlik ve dayanışmasının somut bir göstergesi olduğunu belirtti. Kılıçoğlu, 29 Şubat 2024'te Konfederasyon Başkanlığına, 9 Ekim 2024'te ise Spor Kulübü Başkanlığına seçildikten sonra tüm Artvinli kurumları aynı hedef etrafında toplamak için yoğun çaba gösterdiğini vurguladı. Tesisin önceki dönemde birçok eksiklikle faaliyet gösterdiğini ifade eden Kılıçoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Yıldırım Belediyesi ile yapılan ortak çalışmalar sonucu eksikliklerin giderildiğini ve ruhsat sürecinin 2 Ekim 2025'te tamamlandığını söyledi.

Başkan Kılıçoğlu, desteklerinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, MHP İl Başkanı Muhammet Tekin, MHP Büyükşehir Grup Sözcüsü İsmail Şenol ve hukuk danışmanları Av. Şerafettin Yavuz'a teşekkürlerini iletti. Ayrıca geçmiş dönem başkan ve yöneticilerini de anarak, Artvinli hemşeriler ve Bursa halkı için tesisin bir dayanışma ve sosyal buluşma noktası olacağını belirtti.

Yeni dönemde ARTKAFKON'un hedefi, hemşeri dernekleri, federasyonlar, spor kulüpleri, vakıflar ve ARSİYAD arasında güçlü bir koordinasyon sağlamak olacak. Kılıçoğlu, 'Artvinli hemşerilerimizi ve tüm Bursa halkını tesisimizde ağırlamaktan onur duyacağız. Bu tesis sadece bir sosyal alan değil, dayanışma, dostluk ve memleket sevgisinin buluşma noktası olacaktır' dedi.