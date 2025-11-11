Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Oda Orkestrası, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87. yıldönümünde sevdiği şarkılarla andı. Mustafa Kemal'in gençlik yıllardan, vefatına kadar geçen sürede severek dinlediği şarkılar senfonik ortamda seslendirildi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin kurucusu Atatürk'ü vefatının 87. yıldönümünde muhteşem bir konser ile andı.

Yoğun ilgi nedeniyle Kocaeli Kongre Merkezi Akçakoca Salon tıklım tıklım doldu. Eserlerin hikâyeleri Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçıları tarafından anlatıldı. Senfonik tınıların eşliğinde ve türkülerin hikâyelerinin yürekleri doldurduğu konser duygu dolu anlara sahne oldu. İzleyiciler dakikalarca Oda Orkestrasını alkışlarken, Büyük Öndere olan özlem bir kez daha gözler önüne serildi.

SALON TIKLIM TIKLIM DOLDU

Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki konser 10 Kasım Pazartesi akşamı gerçekleştirildi. Yoğun ilgi nedeniyle 1.500 kişilik Akçakoca Salonu tıklım tıklım doldu. Yer bulamayan çok sayıda vatandaş konseri salonun merdivenlerine oturarak izledi. Konseri vatandaşlarla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz da takip etti.

Şef Engin Şen yönetimindeki Oda Orkestrası'nın solistliğini TRT İstanbul Radyosu ses sanatçısı Çiğdem Yarkın ve Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Bölümü eğitmeni Neşe Sarısözen Adalı yaptı.

ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ İLE BAŞLAYAN MUHTEŞEM KONSER

Konser, Çanakkale Zaferi'nin anlamına atfedilen Çanakkale Türküsü ile başladı. Oda Orkestrası konserde ayrıca 'Çalın Davulları', 'Bülbülüm Altın Kafeste', 'Fikrimin İnce Gülü', 'Yanık Ömer', 'Yemen Türküsü', 'Ah Bir Ataş Ver', 'Manastır Türküsü', 'Vardar Ovası' adlı eserleri, solistlerin eşliğinde başarı ile icra etti.

Konserin son eseri Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa şarkısında ise TRT Sanatçısı Çiğdem Yarkın ve Büyükşehir Belediyesi Ses Eğitmeni Neşe Sarısözen Adalı düet yaptı.

Konserin sonunda vatandaşlar beğenilerini dakikalarca süren ayakta alkışlarıyla sergiledi. Vatandaşların yoğun sevgi seli karşısında Oda Orkestrası Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa şarkısı ile bis yaptı.