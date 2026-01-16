Spot: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antikkapı A.Ş., 2025 yılında kent genelinde açtığı 22 yeni hizmet noktası ve sunduğu kaliteli, güvenilir hizmetlerle yaklaşık 10 milyon kişiye ulaştı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antikkapı A.Ş., 2025 yılında kent genelinde sunduğu hizmetlerle dikkat çekti. Yeni açılan 22 hizmet noktası, genişleyen marka ağı ve hijyenik, güvenilir ürünleriyle Antikkapı, Kocaelililerin sosyal yaşamına değer kattı.

Kent genelinde açılan kafe, restoran ve sosyal yaşam alanları, vatandaşlara modern konseptler, zengin menü seçenekleri ve konforlu hizmet sunuyor. Antikkapı'nın ana üretim merkezi olan Hızır 41 Üretim Tesisi, ürünlerin hijyenik ve taze şekilde hazırlanmasını sağlıyor.

Sekapark Marina Sahili'nde açılan Mahal Plus, geniş menüsü ve sosyal alanlarıyla yoğun ilgi gördü. İzmit'teki Mahal şubesi, Çayırova Bilim Parkı ve Dilovası Millet Bahçesi şubeleriyle Gebze bölgesine de hizmet ulaştırıldı. Gebze Millet Bahçesi'nde açılan dört yeni tesis ise modern ve konforlu hizmet sunarak bölge halkının beğenisini kazandı.

Taze Kruvasan & Kahve, Derince Sosyal Yaşam Parkı, Başiskele Millet Bahçesi, Değirmendere ve Mahal Plus'taki şubeleriyle tat ve keyif arayanların uğrak noktası oldu. Kasap Hızır 41 ürünleri, veteriner kontrolünde üretilerek 7 farklı şubede satışa sunuldu.

MOLA PARK VE SOSYAL ETKİNLİKLER

Antikkapı'nın işletmeleri, Mola Park'ta kente yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırdı. Halka ve Ormanya satış noktaları, doğa dostu ve sağlıklı ürün seçenekleriyle ilgi gördü.

2025'te Antikkapı, kent genelinde yaklaşık 10 milyon kişiye hizmet sundu. Kamplarda 50 bin kişi doğayla iç içe vakit geçirirken, düğün salonlarında 1 milyon kişi özel günlerini kutladı. Restoran ve kafeler 5,5 milyon ziyaretçiyi ağırladı, Sekapark Otel'de 12 bin misafir ağırlandı.

Yaklaşık 1 milyon kişi Halk Ekmek hizmeti ile hijyenik ve uygun fiyatlı ekmekle buluştu. Ayrıca, Hızır 41 Mobil Afet Tırları, 2025'te İstanbul ve Balıkesir depremleri ile Gebze'deki acil durumlarda sahaya intikal ederek vatandaşlara sıcak ve hijyenik yemek ulaştırdı.

Antikkapı A.Ş., 2025'te sunduğu kaliteli ve kapsamlı hizmetlerle Kocaeli'nin sosyal yaşamını zenginleştirmeye ve vatandaşlara güvenilir hizmet sunmaya devam etti.