Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye'nin en önemli sanat etkinliklerinden biri olan Uluslararası Antalya Piyano Festivali muhteşem bir konserle başladı.

ANTALYA (İGFA) - Festivalin açılış konseri Cem Adrian'ın etkileyici yorumları ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın güçlü performansı eşliğinde gerçekleşti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, 'Antalya'mızın Akdeniz'in ışığıyla parlayan bir şehir olduğu kadar evrensel sanatın ışığını da parlatmak için barışın, kardeşliğin, özgürlüğün ve adaletin sesini müzikle buluşturmaya devam edeceğiz' dedi.

Avrupa Festivaller Birliği (EFA) üyesi 'Uluslararası Antalya Piyano Festivali' bu yıl 25'inci kez sanatseverlerle buluşuyor. 13 Kasım'a kadar devam edecek festival Türk müziğinin özgün ve sıra dışı sesi Cem Adrian ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın unutulmaz konseri ile başladı. Atatürk Kültür Merkezi'ni dolduran Antalyalı sanatseverler Cem Adrian'ın eşsiz sesi, duygu dolu şarkıları ve sahne performansıyla çok özel bir gece yaşadı.

MÜZİĞİN EVRENSEL DİLİ AKDENİZ'İN SICAKLIĞIYLA BULUŞACAK

Konserin açılışında konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalya'nın sanatla kurduğu güçlü bağın en özel yansımalarından biri olan 25'inci Uluslararası Antalya Piyano Festivali'ne ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Özdemir, 'Bir festival için 25 yıl sahiplenilmiş sanat, kalıcı bir kültür ve büyük bir emek demektir. Çeyrek asrı geride bırakan festivalimizde Antalya'mız yine dünya sahnelerinde iz bırakan sanatçıları ağırlayarak müziğin evrensel dilini Akdeniz'in sıcaklığıyla buluşturacaktır. Değerli piyanistlerin genç yeteneklerin, Türkiye'nin gururu sanatçıların sahne alacağı her bir performansın sizlere unutulmaz anlar yaşatacağına inanıyorum' dedi.

SANATIN IŞIĞI HİÇ SÖNMEYECEK

Antalya Piyano Festivali'nin yıllar boyu sadece konserlerden ibaret bir etkinlik değil kültürlerarası bir buluşmanın, sanatın ve ortak hafızanın adı olduğunu söyleyen Özdemir, 'Bizler bu bilinçle Antalya'mızın Akdeniz'in ışığıyla parlayan bir şehir olduğu kadar evrensel sanatın ışığını da parlatmak için barışın, kardeşliğin, özgürlüğün ve adaletin sesini müzikle buluşturmaya devam edeceğiz' dedi. Sanata olan duyarlılığı ve Antalya'nın sanat hayatına kattığı değer için Antalyalılara teşekkür eden Özdemir, 'Sanatın ışığının hiç sönmediği bir Antalya için; Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve özgür Türkiye yolunda adaletle, kültürle, bilimle ve sanatla ilerlemeye devam edeceğimizin sözünü veriyoruz' diye konuştu.

CAM ADRİAN GÜÇLÜ YORUMUYLA BÜYÜLEDİ

Özdemir'in konuşmasının ardından büyülü sesi ve güçlü yorumu ile Cem Adrian sahneye çıktı. Sanatseverlerin yoğun alkışı eşliğinde sahneye gelen Adrian, festivalin açılışına özel hazırladığı repertuvarıyla dinleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkardı. Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın usta sanatçılarının seslendirdiği eserler, izleyenler tarafından dakikalarca alkışlandı. Yaklaşık iki saat süren konserde Şef Özgür Sevinç'in yönettiği Antalya Devlet Senfoni Orkestrası da Cem Adrian'ın seslendirdiği eserlere güçlü yorumlarıyla eşlik etti. Adrian'ın seslendirdiği 'Mutlu Yıllar, Derinlerde, Sarı gelin, Uzun İnce Bir Yoldayım, Kum Gibi, Öf Öf' gibi eserler sanatçının güçlü yorumuyla birleşince salonda büyüleyici bir atmosfer oluştu.